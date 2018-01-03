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Спорт
Футбол
3 января 18, 11:18
Ротань может стать игроком "Динамо" уже на этой неделе
Ротань
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Как стало известно Dynamo.kiev.ua, киевское "Динамо" в течение ближайших двух-трех дней может объявить о подписании контракта с украинским полузащитником пражской "Славии" Русланом Ротанем.

В данный момент переговоры между 36-летним футболистом и столичным клубом находятся в активной стадии и близки к успешному завершению - о ключевых моментах сотрудничества стороны уже, по сути, договорились.

Напомним, у Ротаня, несмотря на действующий контракт со "Славией", есть право бесплатно покинуть свою нынешнюю команду в случае достижения договоренности с другим клубом - соответствующий пункт имеется в соглашении футболиста с пражанами.

Таким образом, полузащитник очень близок ко второму в своей карьере переходу в "Динамо" - в период с 2005 по 2008 гг. Ротань уже защищал цвета "бело-синих".
UA-Football
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