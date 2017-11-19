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Спорт
Футбол
19 ноября 17, 10:38
Без Горецки, но с Коноплянкой. Перед матчем Шальке - Гамбург
футбол
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У Шальке есть шанс ворваться в тройку лидеров

«Мы не хотим рисковать состоянием Горецки. Каждый день мы внимательно следим за прогрессом его восстановления. Сегодня он ещё не готов тренироваться».

В последнее время Шальке без Горецки непросто дается результат, но команда пока держится заранее установленного курса. И если бы не ничья с Вольфсбургом, то мы бы сейчас говорили о победной серии из пяти матчей кряду.

Тедеско на пресс-конференции также сообщил, что не сыграет и Бенталеб. Возможно, в стартовом составе найдется место для Евгения Коноплянки, но речь сейчас о том, что даже в случае выхода полурезервом Шальке все равно останется фаворитом матча с нынешним Гамбургом.

Динозавры болтаются на грани зоны вылета и до сих пор не нашли свою игру. В последнее время команда забыла вкус побед, а вообще в текущем сезоне способна обыграть только более-менее сопоставимых по уровню соперников (Штутгарт, Аугсбург, Кельн).

Учитывая, что победа в предстоящем матче подбросит Шальке сразу в район второго места, перспективы Гамбурга зацепиться в Гельзенкирхене за очки окутаны туманом.

Предварительные составы

Шальке: Ферманн – Керер, Налдо, Стамбули – Калиджиури, МакКенни, Харит, Очипка – Бургшталлер, Ди Санто

Гамбург: Матения – Дикмайер, Пападопулос, Маврадж, Сантос – Юнг, Хант, Шакаи – Ито, Арп, Костич

ШАЛЬКЕ - ГАМБУРГ

19 ноября, воскресенье, 16:30. Гельзенкирхен, Фелтинс Арена

Арбитр: Роберт Хартман
UA-Football
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