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Спорт
Футбол
19 ноября 17, 09:11
"Заря" вничью сыграла с "Вересом"
Заря
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Луганская "Заря" не смогла переиграть ровенский "Верес", Матч закончился со счетом - 1:1. Об этом передает официальный сайт "Зари".

Матч начался успешно для "Зари", так как практически с 10-той минуты они сидели в штрафной соперника. На 18-й минуте "Заря" могла забивать дважды, однако удар Иури и Гордиенко пролетели мимо ворот. Однако в первом тайме гости все же успели наверстать упущенное и пробить вратаря "Вереса", реализовал гол Громов.

Во втором тайме луганчане пытались контролировать мяч, однако на 71-й минуте во время атаки подопечных Юрия Вирта повреждения от соперника получил голкипер "Зари" Андрей Лунин. "Вересу" оставалось просто толкнуть снаряд в незащищенные ворота, что и сделал Адамюк.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полузащитник луганской " Зари" Александр Андриевский стал лучшим игроков текущего осеннего сезона в рамках Украинской премьер-лиги.
URA-Inform
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