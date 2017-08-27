Послематчевая пресс-конференция Романа Санжара

- В преддверии дня рождения нашего президента, хотелось его поздравить и выиграть игру. Но, к сожалению, не получилось. Был равный матч, мы создали достаточно моментов, но подкачала реализация. Позволили сопернику создавать полумоменты у своих ворот, хорошо, что не проиграли. Хотелось победить, ведь мы играли дома, но не получилось. Не могу упрекнуть ребят в отсутствии желания, но реализация сказалась на результате.

- Какую оценку поставили бы своей команде?

- Тяжело ставить оценки. Мы не добились результата. Не скажу, что все было очень плохо, но и не скажу, что мы наиграли на победу. Тяжелая игра, моменты у нас были, но чтобы побеждать, нужно забивать голы. Забитый мяч повлиял бы на психологию. Я недоволен нашей игрой и нашими действиями, будем разбирать наши ошибки.

- Какие задачи ставили своей команде в обороне, ведь "Олимпик" вновь не пропустил?

- Все как всегда, нужно было не дать сыграть сопернику, найти свои моменты и реализовать их. Не буду говорить об индивидуальных тактических моментах. Когда мяч находится у соперника, в нашей команде все игроки работают на оборону.

- Будет ли "Олимпик" усиливаться до конца трансферного окна?

- Да, у нас есть предварительная договоренность, до конца трансферного окна у нас появится ряд футболистов. С уходом Дмитрия Немчанинова у нас появились проблемы на позиции левого защитника, сегодня пришлось там использовать Артема Шабанова. Он полностью закрыл позицию в обороне, но в атаке мы потеряли. Хотя в конце первого тайма у него все получалось, а вот во втором тайме мы потеряли в атаке. У нас есть проблемные позиции, постараемся закрыть их за этот короткий промежуток времени.