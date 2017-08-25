Шахтер узнал своих соперников в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА с английским "Манчестер Сити", итальянским "Наполи" и голландским "Фейеноордом".

Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась в четверг в Монако, и в которой принимал участие главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Как отмечается, встречи представителей одной ассоциации на этой стадии исключены. Также УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы.

Примечательно, что в этом сезоне единственным представителем Украины на турнире будет донецкий "Шахтер".

Группа A: "Бенфика" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Базель" (Швейцария), ЦСКА (Россия);

Группа B: "Бавария" (Германия), "ПСЖ" (Франция), "Андерлехт" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия);

Группа С: "Челси" (Англия), "Атлетико" (Испания), "Рома" (Италия), "Карабах" (Азербайджан);

Группа D: "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания), "Олимпиакос" (Греция), "Спортинг" (Португалия);

Группа E: "Спартак" (Россия), "Севилья" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Марибор" (Словения);

Группа F: "Шахтер" (Украина), "Манчестер Сити" (Англия), "Наполи" (Италия), "Фейеноорд" (Нидерланды);

Группа G: "Монако" (Франция), "Порту" (Португалия), "Бешикташ" (Турция), "РБ Лейпциг" (Германия);

Группа H: "Реал" (Испания), "Боруссия»" (Дортмунд), "Тоттенхэм" (Англия), АПОЭЛ (Кипр).

Кстати, матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов стартуют 12 и 13 сентября. А вот встречи заключительного шестого тура запланированы уже на пятое и шестое декабря.

Как известно, за "Ман Сити" выступает бывший футболист "Шахтера", бразилец Фернандиньо.

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