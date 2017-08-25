Динамо обыграло Маритиму и вышло в групповой этап ЛЕ (ВИДЕО)

Команда Александра Хацкевича с легкостью одолело Маритиму на родном стадионе (3:1).

Ответный матч против Маритиму был для Динамо сверхважен со всех точек зрения. Болельщики не простили бы киевлянам вылет из еврокубков от такой команды, как Маритиму, и Динамо, к счастью, не подвело. Хацкевич ожидаемо заменил дисквалифицированного Хачериди Кадаром, но при это весьма неожиданно отправил Морозюка на левый фланг защиты, а Кендзеру — на правый.





Киевляне ожидаемо с первых минут взяли мяч под свой контроль и пытались найти подход к воротам Шарлеса. Первый момент у ворот гостей возник уже на 5-й минуте матча, когда Мбокани пробивал по воротам, но мяч уже из пустых ворот выбил защитник. Затем в игре случалось много остановок и моментов не было вплоть за 29-й минуты встречи. Тогда обязан был забивать все тот же Мбокани, но его выстрел с нескольких метров каким-то чудом смог отразить вратарь. А после этого Динамо забило дважды.





Сперва Гармаш головой отправил мяч в ворота после отскока от защитника, а спустя две минуты Морозюк поразил ворота Шарлеса ударом со штрафного — 2:0! Прекрасный отрезок от Динамо, после которого украинские болельщики вздохнули с облегчением. Что касается игры Маритиму в атаке, то она отсутствовала. Защитники "бело-голубых" без особых проблем нейтрализовали все выпады португальской команды и начинали новые атаки.





Во втором тайме ничего не изменилось. Снова Мбокани упускал момент за моментом, а Маритиму банально защищалось. А на 62-й минуте встречи киевляне забили третий — Ярмоленко прорвался по флангу, убрал соперника и навесил на дальнюю штангу, где оказался Дерлис Гонсалес и отправил мяч в дальнюю девятку — 3:0. Болельщики Динамо и вся Украина на этом моменте окончательно успокоились, но Маритиму неожиданно отквитал один мяч — Шен с пары метров вонзил мяч в ворота Коваля после серии рикошетов. На большее гостей не хватило.





Динамо спокойно довело дело до победного конца и гарантировало место в групповом этапе Лиги Европы. Уже завтра киевляне узнают соперников по своему квартету.



