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Спорт
Футбол
24 августа 17, 22:27
Динамо обыграло Маритиму и вышло в групповой этап ЛЕ (ВИДЕО)
Динамо-Маритиму
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Команда Александра Хацкевича с легкостью одолело Маритиму на родном стадионе (3:1).
Команда Александра Хацкевича с легкостью одолело Маритиму на родном стадионе (3:1).

Ответный матч против Маритиму был для Динамо сверхважен со всех точек зрения. Болельщики не простили бы киевлянам вылет из еврокубков от такой команды, как Маритиму, и Динамо, к счастью, не подвело. Хацкевич ожидаемо заменил дисквалифицированного Хачериди Кадаром, но при это весьма неожиданно отправил Морозюка на левый фланг защиты, а Кендзеру — на правый.

Киевляне ожидаемо с первых минут взяли мяч под свой контроль и пытались найти подход к воротам Шарлеса. Первый момент у ворот гостей возник уже на 5-й минуте матча, когда Мбокани пробивал по воротам, но мяч уже из пустых ворот выбил защитник. Затем в игре случалось много остановок и моментов не было вплоть за 29-й минуты встречи. Тогда обязан был забивать все тот же Мбокани, но его выстрел с нескольких метров каким-то чудом смог отразить вратарь. А после этого Динамо забило дважды.

Сперва Гармаш головой отправил мяч в ворота после отскока от защитника, а спустя две минуты Морозюк поразил ворота Шарлеса ударом со штрафного — 2:0! Прекрасный отрезок от Динамо, после которого украинские болельщики вздохнули с облегчением. Что касается игры Маритиму в атаке, то она отсутствовала. Защитники "бело-голубых" без особых проблем нейтрализовали все выпады португальской команды и начинали новые атаки.

Во втором тайме ничего не изменилось. Снова Мбокани упускал момент за моментом, а Маритиму банально защищалось. А на 62-й минуте встречи киевляне забили третий — Ярмоленко прорвался по флангу, убрал соперника и навесил на дальнюю штангу, где оказался Дерлис Гонсалес и отправил мяч в дальнюю девятку — 3:0. Болельщики Динамо и вся Украина на этом моменте окончательно успокоились, но Маритиму неожиданно отквитал один мяч — Шен с пары метров вонзил мяч в ворота Коваля после серии рикошетов. На большее гостей не хватило.

Динамо спокойно довело дело до победного конца и гарантировало место в групповом этапе Лиги Европы. Уже завтра киевляне узнают соперников по своему квартету.

Динамо - Маритиму 3:1

Голы: Гармаш, 33, Морозюк, 35, Гонсалес, 62 — Шен, 67

Динамо: Коваль — Морозюк, Вида, Кадар, Кендзера — Сидорчук, Буяльский (Мораес, 85)— Ярмоленко, Гармаш (Шепелев, 77), Дерлис — Мбокани (Кравец, 90+1)

Маритиму: Шарлес — Бебето, Пабло Сантос, Зайнайдин Жуниор (Ибсон, 46), Луиш Мартинш — Гамбоа, Шен (Люндберг, 70), Бесса (Клебер, 46) — Виланкулос, Рикарду Валенте, Эвертон

Предупреждения: Кендзера, Гонсалес, Кадар, Гармаш, Буяльский — Шарлес, Бесса


Источник: football.ua

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