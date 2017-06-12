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Спорт
Футбол
12 июня 17, 09:52
Драка украинских болельщиков и стюардов в Финляндии. ВИДЕО
Футбол
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Наши болельщики отметились и на трибунах в Финляндии

После окончания матча отбора на ЧМ-2018 Финляндия - Украина, тренерский штаб и футболисты сборной Украины пошли поблагодарить наших болельщиков за поддержку во время поединка.

Некоторые самые активные фанаты хотели прорваться сквозь стюардов к игрокам, завязалась потасовка, на помощь стюардам пришла полиция. Спасать наших болельщиков бросился Андрей Шевченко, а пример с главного тренера взяли несколько игроков сборной, среди которых были Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, а Евгений Коноплянка пошел успокаивать слишком активных болельщиков.
UA-Football
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