Драка украинских болельщиков и стюардов в Финляндии. ВИДЕО

После окончания матча отбора на ЧМ-2018 Финляндия - Украина, тренерский штаб и футболисты сборной Украины пошли поблагодарить наших болельщиков за поддержку во время поединка.

Некоторые самые активные фанаты хотели прорваться сквозь стюардов к игрокам, завязалась потасовка, на помощь стюардам пришла полиция. Спасать наших болельщиков бросился Андрей Шевченко, а пример с главного тренера взяли несколько игроков сборной, среди которых были Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, а Евгений Коноплянка пошел успокаивать слишком активных болельщиков.



