Отбор к ЧМ-2018: Финляндия - Украина 1:2 (ВИДЕО)

После поражения от Мальты Андрей Шевченко много говорил о том, что матч станет уроком для всех, это был сигнал для того, чтобы игроки проснулись, что в матче с Финляндией так действовать ни в коем случае нельзя. Посмотрели, послушали, в уме прикинули, может и хорошо, что неудача произошла в таком поединке. И с надеждой сели смотреть игру с Финляндией, в которой сине-желтые не имели права терять очки ...

... И тут мы увидели третий тайм матча с Мальтой. Абсолютно инертная, безынициативная и бедна на хоть какую-то мысль игра от команды Андрея Шевченко. Вершина издевательства - когда тренер под конец тайма призывает подопечных, которые за 45 минут создали полтора момента у чужих ворот, «катать мяч», чтобы соперник устал. Небольшое оживление после перерыва в исполнении сине-желтых на фоне такого тайма выглядело как гигантский скачок в исполнении нашей сборной.

Между тем, Андрей Шевченко окончательно сделал ставку на «Шахтер», как базовый клуб. В основе вышли сразу девять игроков, так или иначе связанных с горняками. Пятов защищал ворота, линию обороны сформировали Бутко, Ордец, Ракицкий и Матвиенко. Степаненко расположился между линиями. Малиновский и Коваленко действовали выше, Ярмоленко и Коноплянка атаковали с флангов, Селезнев действовал на острие.

Как ни странно, но в первом тайме самым опасным игроком в составе сине-желтых стал Евгений Коноплянка, который несколько раз проходил по флангу и подавал / простреливал в направлении Селезнева. Форвард «Карабюкспора» в свою очередь дважды наносил удар по воротам Лукаша Градецки. В первом случае вратарь накрыл мяч в нижнем углу после выстрела метров с 18-ти. Во втором, когда Ярмоленко подавал на дальнюю штангу, Евгению не хватило точности. В статистику также попал удар Малиновского с дальней дистанции в руки голкиперу, хотя ситуация диктовала Руслану пас на Ярмоленко. В сборной Финляндии, которая пыталась прессинговать, несколько раз переходили к позиционным атакам, и такого не было, однако у команды Маркку Каневры были совсем другие задачи, главная из которых - не пропустить.

То ли тренер достучался до своих подопечных, то ли сами футболисты поняли, что терпение болельщиков может лопнуть, но после перерыва сине-желтые, наконец, забегали. Результат это принесло сразу. Хотя первая попытка завершилась неудачей - Ярмоленко, выйдя на ударную позицию, пробил слишком неточно. Впрочем, Андрей исправился через пять минут, когда выдал идеальный пас на Малиновского. Руслан ворвался в штрафную между двумя защитниками, принял мяч на грудь и пробил сходу. Градецки свою команду спас, но отбил мяч на Коноплянку, который добил круглого в пустые ворота.

Казалось, все в ваших руках - добивайте соперника на контратаках. Но нет, нужно обязательно страдать. Сначала Евгений Коноплянка вывел Пукки на свидание с Пятовым. Счастье Евгения, что форвард не попал в ворота. Сразу после этого наставник сборной Финляндии снял Теему из игры и выпустил Похьянпало. Проходит еще пять минут и Йоэль сравнивает счет. Массированная атака хозяев закончилась подачей с левого фланга, Уронен сбрасывает в центр, а Ракицкий, пытаясь прервать пас, головой попадает в каркас собственных ворот. Впрочем, мяч отлетает к Похьянпало, который с восьми метров бьет под штангу.

К чести Украины, на пропущенный гол отреагировала она мгновенно. За неубедительные действия в предыдущем эпизоде ​​реабилитировался Ярослав Ракицкий, который вырезал подачу с фланга, а Артем Беседин, который заменил на 65-й минуте Селезнева, сгруппировался и впадении головой переправил мяч в сетку. Далее было 15 минут переживаний по поводу того, удастся ли украинцам отстоять необходимый результат. Удалось, при этом у соперника по большому счету не было ни единого шанса. Еще Ярмоленко мог ставить точку, если бы в быстрой контратаке пробил раньше, а не пытался обыграть всю защиту.

1:2 - Украина остается в гонке за второе (а если повезет сегодня Исландии, то даже первое) место в группе. Впрочем, вопросов к Андрею Шевченко и его команде остается очень много. Конечно, можно вспомнить Лобановского и его железобетонное правило об игре, которая забывается, и результате, который остается. Но результат против соперника, который забыл когда побеждал последний раз, при такой игре - это слабое оправдание. С другой стороны, возможно, мы много требуем от футболистов и должны реально оценивать наш уровень. В таком случае победа над Финляндией - это действительно достижение.