Украина - Мальта 0:1. Так низко мы еще не падали...(ВИДЕО)

Это тот матч, про который лучше забыть и как можно скорее. Унизительное, безвольное, невероятное поражение, которое стало знаковым для нашей главной команды. Так низко мы еще не падали. Сборная Мальты не только не хватает звезд с неба, но и каждый забитый гол празднует как великое достижение. И сборная Украины, которая претендует на лидирующие позиции в европейском футболе, но с треском проваливает игру со скромным "карликом", создав при этом минимум опасных моментов. Гнетущее впечатление оставляют такие неудачи…





Первые звоночки для команды Шевченко раздались еще в самом начале игры. Мальтийцы оказались серьезно настроены на этот матч, боролись до последнего и за первые 15 минут поединка провели три содержательных атаки и дважды пробивали по воротам. У "сине-желтых" был только удар Малиновского и попытка Селезнева переправить сферу в сетку с острого угла.





А потом "красные" заработали право на штрафной, который замечательно разыграли, оборона Украины провалилась с треском, и Зак Мускат с нескольких метров легко обыграл Пятова.





Конечно, украинцы бросились в атаку и, конечно, взяли в осаду ворота соперника, вот только настоящих, опасных моментов у Ярмоленко и компании почти не было. Еще и зарядил дождь, который мешал в организации наступательных комбинаций, с другой стороны можно было чаще бить по воротам издали в расчете на рикошет, но и этого тоже не было. Селезнев, Ракицкий и Ярмоленко свои шансы не реализовали, также как и Эффионг и Шембри. Андре Шембри вообще выходил один в один с голкипером, после очередного провала наших центрбеков, тут уже удача была на нашей стороне.





Во втором тайме Шевченко оставил из основы только Пятова, заменив всех полевых игроков. Молодежь, усиленная Коноплянкой, Шаховым и Малышевым, выглядела более интересно, по крайней мере, скорости в матче возросли. Комбинации сборной Украины иногда напоминали наигранные и заготовленные заранее заготовки, впрочем, мальтийцы были ко всему готовы.





"Красные" оборонялись всей командой, моментов после перерыва у них почти не было, но в обороне они не ошибались. Тяжело сказать, насколько этот матч поможет нашей сборной в подготовке к противостоянию с Финляндией, очевидно, что северяне будут чаще открываться, но вот сможем ли мы ловить их, пользоваться свободными зонами и взламывать оборонные редуты? Это главный вопрос накануне важнейшего противостояния в отборе к Чемпионату мира 2018.





Выделялся на поле Цыганков, два хороших момента было у Виктора, но еще ему не хватает опыта и хладнокровия. Полезен в подыгрыше был Шепелев, активно вклучался в борьбу Коноплянка и его передачи выходили очень опасными, однако не настолько, чтобы мальтийцы растерялись. Все также без ошибок отбивались "красные". Может только в концовке было несколько огрехов, когда Беседин дважды пробивал по воротам головой, но Артему, к сожалению, необходимо больше чем две попытки, чтобы хоть раз поразить ворота соперника.





В итоге "маємо, що маємо" и очень тревожное ощущение перед игрой с финами.





Контрольный матч





Австрия, Грац. Либериу Штадион





Украина - Мальта 0:1





Голы: З.Мускат 14





Украина: Пятов, Коваленко (Шепелев 46), Малиновский (Беседин 46), Сидорчук (Цыганков 46), Селезнев (Ордец 46), Морозюк (Кривцов 46), Ярмоленко (Соболь 46), Степаненко (Малышев 46), Кучер (Коноплянка 46), Ракицкий (Шахов 46), Матвиенко (Бутко 46)





Мальта: Хогг (Бонелло 46), А.Мускат (Беерман 90+2), Пизани, З.Мускат (Д.Камильери 46), Эффионг (Мифсуд 70), Файлла (Зерафа 57), Шембри (Гамбин 61), Кристенсен (Р.Камильери 67), Фенек (Беццина 82), Аджус, Борг





Предупреждения: Кучер 45+2 - З.Мускат 45







