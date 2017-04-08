В Киеве стартует отбор на Евро-2018

Сегодня в киевском Дворце спорта начинаются матч основной квалификации на Евро-2018 в группе С. В одном квартете с хозяевами турнира, сборной Украины, сыграют Бельгия, Черногория и Хорватия.
Напомним, что команда, которая заняла первое место в группе, напрямую выходит в финальную часть. Семь сборных, которые заняли вторые места, а также одна лучшая среди занявших третью строчку таблицы, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в финальную часть, которая в начале 2018 года пройдет в Словении.
Календарь матчей группы C8 апреля, суббота
13:00 Хорватия - Черногория
16:00 Украина - Бельгия
13:00 Бельгия - Хорватия
16:00 Украина - Черногория
16:00 Черногория - Бельгия
19:00 Хорватия - Украина
Добавим, что все матчи квалификации будут показаны в прямом эфире на канале "XSport".