В Киеве стартует отбор на Евро-2018

Сегодня в киевском Дворце спорта начинаются матч основной квалификации на Евро-2018 в группе С. В одном квартете с хозяевами турнира, сборной Украины, сыграют Бельгия, Черногория и Хорватия.

Напомним, что команда, которая заняла первое место в группе, напрямую выходит в финальную часть. Семь сборных, которые заняли вторые места, а также одна лучшая среди занявших третью строчку таблицы, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в финальную часть, которая в начале 2018 года пройдет в Словении.

Календарь матчей группы C

13:00 Хорватия - Черногория

16:00 Украина - Бельгия

13:00 Бельгия - Хорватия

16:00 Украина - Черногория

16:00 Черногория - Бельгия

19:00 Хорватия - Украина

Добавим, что все матчи квалификации будут показаны в прямом эфире на канале "XSport".