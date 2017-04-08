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Футбол
8 апреля 17, 09:53
В Киеве стартует отбор на Евро-2018
футбол
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Большой футзал пришел в столицу

Сегодня в киевском Дворце спорта начинаются матч основной квалификации на Евро-2018 в группе С. В одном квартете с хозяевами турнира, сборной Украины, сыграют Бельгия, Черногория и Хорватия.

Напомним, что команда, которая заняла первое место в группе, напрямую выходит в финальную часть. Семь сборных, которые заняли вторые места, а также одна лучшая среди занявших третью строчку таблицы, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в финальную часть, которая в начале 2018 года пройдет в Словении.

Календарь матчей группы C

8 апреля, суббота

13:00 Хорватия - Черногория
16:00 Украина - Бельгия

9 апреля, воскресенье

13:00 Бельгия - Хорватия
16:00 Украина - Черногория

11 апреля, вторник

16:00 Черногория - Бельгия
19:00 Хорватия - Украина

Добавим, что все матчи квалификации будут показаны в прямом эфире на канале "XSport".
UA-Football
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