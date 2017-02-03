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Спорт
Футбол
1 февраля 17, 23:41
УЕФА требует минимум 16 европейских команд на ЧМ-2026
Чеферин
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После расширения чемпионата мира УЕФА потребует расширения квот для Европы.

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о расширении чемпионата мира до 48 команд с 2026 года.

"Мы выступали против расширения чемпионата мира, но остальные конфедерации поддержали эту идею. УЕФА решил сражаться как минимум за 16 мест на турнире, ведь Европа и Южная Америка опережают всех по качеству. УЕФА - это не просто континентальная конфедерация, и нас нельзя просто так игнорировать. Европа - лидер по денежным поступлениям. Если к нам не прислушаются, то могут возникнуть серьёзные проблемы между ФИФА и УЕФА, и ФИФА об этом известно", - сказал Чеферин в интервью Die Welt.

Напомним, что ранее с подачи президента ФИФА Джанни Инфантино был утвержден новый формат проведения Чемпионата Мира: число участников финальной стадии турнира 2026 года должно быть увеличено до 48 сборных, которые будут разбиты на 16 групп по три команды.

UA-Football
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