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Спорт
Футбол
1 февраля 17, 16:15
ФИФА еще не решила судьбу Днепра
Днепр
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Дело долга Днепра еще на рассмотрении

Вопрос о санкциях в отношении ФК "Днепр" за долги перед Хинес Карвахаль Сельером, агентом бывшего тренера команды Хуанде Рамоса, еще находится на стадии рассмотрения в ФИФА. Об этом "Футбол 24" сообщили в пресс-службе организации.

"Это дело находится на рассмотрении. Мы не можем пока давать какие-то комментарии и очертить временные рамки", - указали в ФИФА.

Как известно, дисциплинарный комитет ФИФА должен был рассмотреть вопрос возможного перевода "Днепра" в Первую лигу 31 января. "Днепр" имел срок до 18 января погасить долг перед агентом.
UA-Football
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