ФИФА еще не решила судьбу Днепра

Вопрос о санкциях в отношении ФК "Днепр" за долги перед Хинес Карвахаль Сельером, агентом бывшего тренера команды Хуанде Рамоса, еще находится на стадии рассмотрения в ФИФА. Об этом "Футбол 24" сообщили в пресс-службе организации.

"Это дело находится на рассмотрении. Мы не можем пока давать какие-то комментарии и очертить временные рамки", - указали в ФИФА.

Как известно, дисциплинарный комитет ФИФА должен был рассмотреть вопрос возможного перевода "Днепра" в Первую лигу 31 января. "Днепр" имел срок до 18 января погасить долг перед агентом.