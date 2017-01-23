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Спорт
Футбол
20 января 17, 16:30
Германия готова принять Евро-2024
футбол
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Немцы намерены провести чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Германия подаст заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Данное решение было принято единогласно в пятницу на заседании президиума DFB во Франкфурте.

"Чемпионат Европы-2024 может стать важным проектом для всего немецкого футбола, и мы предоставим первоклассную заявку и гарантируем, что выборы десяти стадионов для турнира пройдут в рамках понятно и прозрачного процесса", – заявил президент DFB Райнхард Гриндель.

DFB до 3 марта предоставит УЕФА официальную декларацию о намерении провести Евро-2024. 15 сентября президиум DFB выберет десять стадионов, на которых пройдут матчи турнира в случае победы немецкой заявки.

Хозяин чемпионата Европы-2024 будет определен в сентябре 2018 года.
UA-Football
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