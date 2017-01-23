Германия готова принять Евро-2024

Германия подаст заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Данное решение было принято единогласно в пятницу на заседании президиума DFB во Франкфурте.

"Чемпионат Европы-2024 может стать важным проектом для всего немецкого футбола, и мы предоставим первоклассную заявку и гарантируем, что выборы десяти стадионов для турнира пройдут в рамках понятно и прозрачного процесса", – заявил президент DFB Райнхард Гриндель.

DFB до 3 марта предоставит УЕФА официальную декларацию о намерении провести Евро-2024. 15 сентября президиум DFB выберет десять стадионов, на которых пройдут матчи турнира в случае победы немецкой заявки.

Хозяин чемпионата Европы-2024 будет определен в сентябре 2018 года.