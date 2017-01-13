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Спорт
Футбол
11 января 17, 18:04
Реал предлагает за Дибалу 105 млн евро
Дибала
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Мадридцы очень хотят заполучить перспективного аргентинца.

Президент "Реала" Флорентино Перес хочет видеть в мадридской команде нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу и готов заплатить за аргентинского форварда 105 млн евро. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, зарплата 23-летнего игрока в случае перехода в "Реал" составит около 10 млн евро в год.

В то же время, в случае приобретения Дибалы "Реал" продаст нападающего Альваро Морату.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Дибале со стороны "Барселоны".

Также следуют упомянуть, что "Ювентус" отказывался расставаться с игроком, и предлагал молодому дарованию подписать новый контракт на улучшенных условиях. Нынешнее же соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2020 года.
UA-Football
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