"Золотой мяч" в четвертый раз достался Криштиану Роналду

Именно он был признан лучшим игроком уходящего года. Итоги конкурса стали известны вчера вечером, в понедельник 12 декабря.

В принципе, то, что награда досталась именно португальцу, ни у кого не вызвало удивления. Для Роналду этот титул стал четвертым в карьере. Напомним, что среди основных претендентов на получение почетного титула были Лионель Месси ("Барселона"), а также Антуан Гризманн ("Атлетико").

Как сообщал "УРА-Информ", лучшим игроком уходящего года в Украине стал Андрей Ярмоленко ("Динамо"). Его соперниками в гонке за подобное звание стали игроки донецкого "Шахтера" – Тарас Степаненко, а также Марлос.