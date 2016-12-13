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Спорт
Футбол
13 декабря 16, 10:54
"Золотой мяч" в четвертый раз достался Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
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Обладателем Золотого мяча в нынешнем году стал форвард мадридского Реала Криштиану Роналду.

Именно он был признан лучшим игроком уходящего года. Итоги конкурса стали известны вчера вечером, в понедельник 12 декабря.

В принципе, то, что награда досталась именно португальцу, ни у кого не вызвало удивления. Для Роналду этот титул стал четвертым в карьере. Напомним, что среди основных претендентов на получение почетного титула были Лионель Месси ("Барселона"), а также Антуан Гризманн ("Атлетико").

Как сообщал "УРА-Информ", лучшим игроком уходящего года в Украине стал Андрей Ярмоленко ("Динамо"). Его соперниками в гонке за подобное звание стали игроки донецкого "Шахтера" – Тарас Степаненко, а также Марлос. 
URA-Inform
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