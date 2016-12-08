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Спорт
Футбол
8 декабря 16, 17:57
Манчестер Юнайтед в шоке от одесского стадиона
Манчестер Юнайтед
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Игроки Манчестер Юнайтед шокированы состоянием поля на одесском "Черноморце".

Организаторы пообещали устранить все недостатки и прогреть его до начала игры. В сети появилось видео, на котором Дэйли Блинд демонстративно гордо вышагивает по газону, а покрытия отдает гулким эхом.

"Поле тяжелое, ледяное. Думаю, УЕФА знает, какое здесь состояние поля и все знают, какая погода в Украине и в Восточной Европе в середине декабря.

Так что если УЕФА беспокоит эта ситуация, они должны пересмотреть календарь и не позволять играть здесь в середине декабря. Это проблема. Они стараются прогреть верхний слой газона, но люди не могут творить чудеса. Надеемся, что все пройдет хорошо", – цитирует Моуриньо skysports.com.

Напомним, что сегодня состоится игра "Зари" против "МЮ" в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о текущем положении "Донбасс Арены". Хоть поле и не эксплуатируется, за ним все равно ухаживают, дабы содержать в надлежащем порядке, отметил Палкин. 
URA-Inform
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