Трансляция матча Лиги Европы Заря - Манчестер Юнайтед

В четверг, 8 декабря, в Одессе на стадионе "Черноморец" состоится матч шестого тура группового раунда Лиги Европы между "Зарей" и "Манчестер Юнайтед".
Подопечные Юрия Вернидуба проведут заключительный матч группового этапа Лиги Европы без каких-либо турнирных задач, поскольку потеряли шансы на выход в плей-офф после поражения от "Фенербахче" (0:2) в предыдущем поединке. МЮ, опережающему "Фейеноорд" на два очка и имеющему преимущество над роттердамцами в личных встречах (0:1 и 4:0), для выхода в 1/16 финала соревнований будет достаточно и ничьей.
Сможет ли "Заря" добыть свою первую победу на групповой стадии Лиги Европы, смотрите в прямом эфире в Украине на телеканале Футбол 1. Начало матча в 20:00.
Также прямую онлайн видеотрансляцию матча Лиги Европы "Заря" - "Манчестер Юнайтед" будут проводить:Англия - BT Sport Live Streaming, BT Sport 3
Напомним, что в матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Заря" на "Олд Траффорд" уступила "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1.
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