Трансляция матча Лиги Европы Заря - Манчестер Юнайтед

В четверг, 8 декабря, в Одессе на стадионе "Черноморец" состоится матч шестого тура группового раунда Лиги Европы между "Зарей" и "Манчестер Юнайтед".

Подопечные Юрия Вернидуба проведут заключительный матч группового этапа Лиги Европы без каких-либо турнирных задач, поскольку потеряли шансы на выход в плей-офф после поражения от "Фенербахче" (0:2) в предыдущем поединке. МЮ, опережающему "Фейеноорд" на два очка и имеющему преимущество над роттердамцами в личных встречах (0:1 и 4:0), для выхода в 1/16 финала соревнований будет достаточно и ничьей.

Сможет ли "Заря" добыть свою первую победу на групповой стадии Лиги Европы, смотрите в прямом эфире в Украине на телеканале Футбол 1. Начало матча в 20:00.

Также прямую онлайн видеотрансляцию матча Лиги Европы "Заря" - "Манчестер Юнайтед" будут проводить:

Нидерланды - Fox Sports 4

Турция - Tivibu Spor 3

Франция - beIN Sports MAX 7

Германия - Sky Go Deutschland, TeleClub Sport Live

Италия - Sky Sport Plus HD, Sky Calcio 3

Испания - beIN Sports Connect España

Португалия - Sport TV1

Польша - Eurosport Poland

Венгрия - RTL 2 Hungary