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Спорт
Футбол
8 декабря 16, 11:12
Трансляция матча Лиги Европы Заря - Манчестер Юнайтед
Заря - Манчестер Юнайтед
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Где покажут матч Лиги Европы Заря - Манчестер Юнайтед.

В четверг, 8 декабря, в Одессе на стадионе "Черноморец" состоится матч шестого тура группового раунда Лиги Европы между "Зарей" и "Манчестер Юнайтед".

Подопечные Юрия Вернидуба проведут заключительный матч группового этапа Лиги Европы без каких-либо турнирных задач, поскольку потеряли шансы на выход в плей-офф после поражения от "Фенербахче" (0:2) в предыдущем поединке. МЮ, опережающему "Фейеноорд" на два очка и имеющему преимущество над роттердамцами в личных встречах (0:1 и 4:0), для выхода в 1/16 финала соревнований будет достаточно и ничьей.

Сможет ли "Заря" добыть свою первую победу на групповой стадии Лиги Европы, смотрите в прямом эфире в Украине на телеканале Футбол 1. Начало матча в 20:00.

Также прямую онлайн видеотрансляцию матча Лиги Европы "Заря" - "Манчестер Юнайтед" будут проводить:

Англия - BT Sport Live Streaming, BT Sport 3 
Нидерланды - Fox Sports 4 
Турция - Tivibu Spor 3 
Франция - beIN Sports MAX 7 
Германия - Sky Go Deutschland, TeleClub Sport Live 
Италия - Sky Sport Plus HD, Sky Calcio 3 
Испания - beIN Sports Connect España 
Португалия - Sport TV1 
Польша - Eurosport Poland 
Венгрия - RTL 2 Hungary
США - WatchESPN, Fox Soccer 2GO USA, ESPN Deportes USA, Fox Sports GO, Fox Sports 1 USA

Напомним, что в матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Заря" на "Олд Траффорд" уступила "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1.

За текстовой онлайн-трансляцией матча Лиги Европы "Заря" - "Манчестер Юнайтед" следите на UA-Футбол.

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