Гвардиола: Рад, что выступим в плей-офф Лиги Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями по поводу ничейного результата матча Лиги Чемпионов с "Селтиком".

"Я рад тому, что мы будем выступать в плей-офф Лиги Чемпионов в этом сезоне. Для выхода из группы нам пришлось сражаться с "Барселоной", "Селтиком" и менхенгладбахской "Боруссией", - это замечательный результат, учитывая, что "Манчестер Сити" сравнительно недавно присоединился к сильнейшим европейским клубам в Лиге Чемпионов.

Нам еще предстоит заслужить уважение соперников по Лиге Чемпионов и любителей этого соревнования, и мы с нетерпением ждем результатов жеребьевки следующего этапа.

Мы хорошо выступили в матче с "Селтиком": игроки с большим опытом, такие как Сабалета, Санья и Нолито помогали молодым ребятам. Это был хороший матч с сильным соперником. Я также доволен тем, что мы продолжаем создавать много голевых моментов", - цитирует Гвардиолу официальный сайт "Горожан".

Напомним, что матч шестого тура группового раунда Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Селтиком" завершился вничью 1:1.