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Спорт
Футбол
6 декабря 16, 15:29
Шенол Гюнеш: Встреча с "Динамо" станет самой важной в году
Бешикташ
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Главный тренер "Бешикташа" заявил, что поединок с "Динамо" станет чрезвычайно важным за весь год.

При этом Шенол Гюнеш отметил, что у его подопечных больше причин для победы на этом этапе Лиги Чемпионов, нежели для поражения. Он добавил, если все-таки удача будет на стороне "черных орлов", то итоги встречи окажутся важными не только для самого "Бешикташа", но и для других клубов.

"Для меня лично это будет самый важный матч года. Мы будем играть с очень серьезным соперником. В играх Лиги чемпионов важны третья и четвертая игры. Они проиграли эти матчи и потеряли шанс пройти дальше. Там, где они не получили ни одного очка, мы заработали четыре, поэтому и вырвались вперед.

Любая команда, которая выходит играть, стремится победить. И мы – не исключение", – отметил коуч турецкой команды. По мнению Гюнеша, если "Бешикташ" победит, то это станет поводом для новых стимулов и постановки новых целей.

Как сообщал "УРА-Информ", по мнению президента "Динамо" Игоря Суркиса, многие игроки растеряли мотивацию для победы. С такими футболистами, по его словам, стоит прощаться.
URA-Inform
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Трансляция матча Лиги Чемпионов Бенфика - Динамо
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