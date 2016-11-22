Марко Ройс может выйти на поле в матче с Легией

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель выразил надежду, что в матче Лиги Чемпионов с "Легией" на поле может появиться полузащитник Марко Ройс, который с мая восстанавливается от травмы.

"Конечно, я надеюсь, что Ройс сможет выйти на поле. Мы рассчитывали, что он будет готов еще к поединку с "Баварией" в минувшие выходные, но этого не произошло. Сейчас могу только сказать, что он в команде. Не нужно торопиться. Надеюсь, что он будет хорошо себя чувствовать на последней тренировке перед матчем", - приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч пятого тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Боруссия" - "Легия" состоится во вторник, 22 ноября.