Абрамович ради Бонуччи выложит кучу денег

Ходят слухи, что эти цифры превышают все ранее заявленные аналогичные трансферы.

50 миллионов фунтов стерлингов – именно так оценили центрбэка туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, пишет the Telegraph. На данный момент, итальянец является приоритетной целью "синих", заметил бывший тренер "Ювентуса" Антонио Конте.

Абрамович инициативу поддержал, он уверен, что благодаря новым приобретениям, его подопечным удастся занять первое место в АПЛ.

Как сообщал "УРА-Информ", нападающий "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал слухи о своем возможном переходе в "Манчестер Юнайтед". Форвард объяснил, что его агент Вадим Шаблий сейчас действительно находится в Англии, но по каким делам, Ярмоленко не ведает.