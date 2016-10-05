Шевченко: Рауль - помощник. Все решения принимаю я

На фоне предшественников он отличается разительно. Не прячется, проводит открытые для прессы и болельщиков тренировки, не отказывает в интервью. И не важно, что через два дня команда должна сыграть один из ключевых матчей квалификации на мундиаль-2018. В течение длительного периода карьеры в Италии и Англии Андрей Шевченко усвоил, что открытость - это не слабость, а адекватное поведение.

С наставником сборной мы разговаривали, прогуливаясь небольшим парком рядом с отелем в Козине под Киевом. Там перед двойным выездом в Турцию и Польшу команда и базируется. В этом интервью UA-Футболу Шевченко рассказал, как распределены в его штабе тренерские функции, насколько влияет на формирование игрового рисунка Рауль Рианчо, почему не вызван Гармаш и не играет за клуб Коноплянка.

- Андрей Николаевич, после стольких лет за границей обращения по имени и отчеству воспринимаете спокойно?

- Да. Это наша культура и наши традиции. В Украине привык, что к старшему по возрасту человеку надо обращаться по отчеству. В команде ребята в рабочем процессе называют меня Николаевичем, а в дружеской атмосфере те ребята, с которыми еще выходил на поле, называют просто Андреем. Общаемся нормально, на "ты". Никаких проблем в этом нет. Хотя панибратства не допущу никогда. Понимание, что это тренер, а это игрок, должно быть у всех. А вне тренировочного процесса мы в равных правах. Тогда я простой и открытый для всех.

- Вы собрали достаточно авторитетный тренерский штаб. А есть еще и председатель комитета сборных команд Мирон Маркевич, который якобы влияет (или влиял) на комплектование команды.

- У Богдановича есть задачи, которые поставила перед ним Федерация футбола. Мы с ним постоянно общаемся, но на комплектацию Маркевич не влиял никогда. Никоим образом. Ни на комплектацию, ни на другие процессы, связанные с командой. У нас четкое разделение функций. Я не собираюсь лезть в то, за что ответственен Мирон Богданович, он не мешает мне.

- Ваш бывший партнер по нападению в "Динамо" и сборной Сергей Ребров очень болезненно относится к высказываниям, что игровой рисунок киевлян формировал не он, а Рауль Рианчо. Сборная Украины под вашим руководством провела лишь один матч, а ассоциации можно услышать аналогичные ...

- Рауль - это человек, который входит в тренерский штаб сборной, специалист, на которого я надеюсь. Он мне очень сильно помогает. Так же как Мауро Тассотти, Андреа Малдера и тренер вратарей Педро Харо. Всех этих людей в команду я приглашал лично, поэтому понятно, что мы делаем общее дело. Каждый из ассистентов предоставляет мне информацию и помогает. Но все решения по сборной принимаю я лично.

Фото - Александр Приходько

- Вы не упомянули еще одного своего помощника Владимира Онищенко. Случайно?

- Конечно. Я считаю Владимира Ивановича одним из осведомленных в украинском футболе специалистов. Он умеет открывать таланты. Когда-то именно Онищенко открыл, посоветовав в динамовскую команду, меня. У него огромный опыт работы в нашей футбольной среде.

- Присутствие Онищенко в тренерском штабе словно объединяет ваше прошлое с настоящим. Ведь в Украине принято делить тренеров на две категории - учеников Лобановского и специалистов с западным менталитетом. К какому из этих полюсов склоняетесь вы?

- Мы ставим перед собой задачу отойти от предыдущих моделей подготовки сборной. Во времена Лобановского-тренера в сборной был базовый клуб "Динамо", которым тоже руководил Валерий Васильевич. Эти времена позади. Сейчас команда состоит обычно из игроков четырех-пяти украинских и пары-тройки зарубежных клубов. Изменилась специфика подготовки. Я тоже играл у Лобановского, и тоже считаюсь его учеником. Есть важное в наследстве великого тренера, что так и не удалось воплотить на практике. Это создать пирамиду подготовки сборных команд, чтобы ребята разных возрастов тренировались по общим принципам и требованиям. Это нам еще предстоит построить.

- Все ваши зарубежные помощники согласились работать в Украине уже после начала войны на востоке страны. То при условии, что, скажем, Хуанде Рамос от войны бежал ...

- Думаю, что ребята, которые со мной работают, прежде всего обращали внимание не на ситуацию в стране, а верили в перспективу этих игроков и команды в целом. Мы приехали улучшить качество игры и окажем содействие, чтобы каждый отдельно взятый игрок начал прогрессировать. Тассотти, Харо, Малдера уважают нашу страну и наших людей. К нынешним трудностям помощники относятся с пониманием.

Фото - Александр Приходько

- Тренеры изучают украинский или русский языки?

- Прогресс в этом аспекте уже заметен. Думаю, в ближайшее время у нас будет уже настоящее общение. Ребята уже и так общаются с игроками самостоятельно. Переводчиков не брали сознательно. Чтобы процесс обучения был стремительным. Если что-то непонятно, то перевожу я. А Рауль по-русски говорит уже давно. Да еще и по-украински начал говорить.

- Перед тем, как начать самостоятельную тренерскую деятельность, в сборную вы пришли в статусе помощника Михаила Фоменко. Учитывая то, как выступила сборная на Евро-2016 и различные версии причин провала, не жалели, что согласились в свое время войти в штаб Михаила Ивановича?

- Я туда пришел как помощник главного тренера. Имел определенный участок работы и за него отвечал. Думаю, Михаил Иванович мне доверял. Мне тоже хотелось принести команде пользу. Общий язык с Фоменко мы находили. Я сильно уважаю этого тренера. Всего прочего никогда не буду обсуждать, потому что это будет неправильно с точки зрения тренерской этики. Решений и той работы, которую проводил Фоменко, критиковать не буду никогда.

- Вы как-то влияли на кадровые решения?

- Еще раз повторяю: обсуждать действия бывшего тренерского штаба не буду.

- Но команду впервые после провала на Евро во Франции пришлось собирать именно вам ...

- Сложный был момент. Все понимали, что на чемпионате Европы сборная выступила не очень удачно... Ребята должны были перестраиваться на новые задачи. В конце концов, текущая проблематика боевого духа тоже не добавляла. У нас не было времени на то, чтобы поработать с командой в тренировочном режиме хотя бы немного. Не было возможности подготовить замены тем игрокам, которые покинули коллектив. Первый матч мы проводили при пустых трибунах. Это удручает. Игроки, которые поехали играть за границу, получают мало игровой практики. И, конечно, омоложение состава. Пытаемся искать новых перспективных исполнителей, чтобы в дальнейшем работать уже с ними.

- Молодежь вы привлекаете намного решительней предшественников. Зато у тех, кто возглавлял сборную до вас, была целая когорта опытных игроков. Сейчас среди таких можно вспомнить только Руслана Ротаня и Александра Кучера.

- Дядьки с палкой в команде нам не нужно. На то в команде и существует главный тренер. Если с этой задачей не справлюсь я, то ни один опытный игрок не поможет. Должен сказать, что футболисты приезжают в сборную с огромным желанием, демонстрируют огромную отдачу. Для меня этот критерий - главный. Все остальное будем проходить в процессе работы.

- Ротаня приглашаете, учитывая его опыт?

- На каждого игрока, который получает вызов, рассчитываем как на сотворца микроклимата внутри коллектива, так и на действенную его помощь на футбольном поле. Это касается как опытного Ротаня, так и дебютанта команды Виктора Цыганкова.

Фото - Александр Приходько

- Анатолий Тимощук принял решение не выступать за сборную самостоятельно или у вас был с ним какой-то разговор?

- Мы разговаривали еще до того. Но решение Толик должен был принимать самостоятельно. Он его принял. Отношусь к Тимощуку с большим уважением. Это человек, который сделал для украинского футбола очень много. И уверен, что сделает еще немало. Знаю, что Толик начал посещать тренерские курсы. Желаю Тимощуку удачи. Я с ним на постоянном контакте. Дай Бог Анатолию спокойно завершить карьеру и продолжить футбольную деятельность уже на другом поприще.

- Вас не смущает состояние Коноплянки? Почему, на ваш взгляд, процесс адаптации Евгения к европейскому футболу затянулся?

- Мне хочется, чтобы игроки сборной команды имели как можно больше игровой практики в клубах. Европейский футбол везде разный, в Украине одно, в Испании - другое, в Германии - третье. У Коноплянки сейчас период смены клуба, он адаптируется ко всему новому, и пока, к сожалению, не имеет достаточно времени на поле. Это главная проблема. Коноплянке предстоит завоевать место в основе "Шальке", этого я ему желаю.

Фото - Александр Приходько

- Вам не кажется, что в поединке против "Манчестер Юнайтед" футболисты "Зари" продемонстрировали, что в дальнейшем им можно доверять место в основе и в сборной? Особенно Ивану Петряку.

- Футболисты "Зари" очень быстро прогрессируют. С другой стороны, на них сейчас лежит повышенная нагрузка, ведь график игр для них плотный как никогда, а скамейка запасных не такая длинная. Есть футболисты, которые играют без замен. У нас есть три дня для того, чтобы в тренировочном процессе оценить форму каждого из тех, кто получил вызов, и построить модель игры под конкретного соперника. А уже потом определимся с заявкой на игру и стартовым составом.

- Проясните ситуацию с Денисом Гармашем. С первого сбора вы отправили его обратно в клуб досрочно, сейчас вообще не вызвали ...

- Денис - один из кандидатов в национальную команду. Он - важный футболист, но я как тренер принимаю те текущие решения, которые считаю уместными уже и сейчас. На этот сбор я вызвал других футболистов. У нас большая конкуренция. Но на Гармаша я рассчитываю в будущем. Он является ведущим футболистом как у себя в клубе, так и для сборной Украины.

- Виктор Коваленко на острие атаки - это временно или в ближайших матчах эксперимент продолжится?

- К каждой игре отношусь по-особенному. Перед встречей с исландцами решил, что нам нужно сыграть именно так. Попробовать Коваленко впереди - это мое решение. Считаю, что эксперимент удался. Витя согласно той задачей, которую мы перед ним поставили, сыграл очень хорошо. В дальнейшем будем знать, что Коваленко на позиции нападающего способен выполнить определенный объем работы и даст ожидаемый результат. Это хорошо для нас.

- Позиция нападающего - самая проблемная?

- Да. Хотелось бы, чтобы те нападающие, которые уехали заграницу, получали больше игровой практики и самое главное - чтобы они забивали.

- Вспомните время, когда вы забивали первый свой гол в составе сборной. Тогда вы действовали впереди с Тимерланом Гусейновым. В "Динамо" были Сергей Ребров и Виктор Леоненко, был Сергей Коновалов ...

- Именно туркам тогда забил, кстати. А вопрос, почему тогда нападающие были, а сейчас их нет, пожалуй, не ко мне. Я как тренер должен думать, как из этой ситуации выходить. У нас есть определенные исполнители и было бы идеально, если бы они имели больше игровой практики. Больше всего мне в этих ребятах импонирует желание и отдача на тренировках. Уверен, что выходя на поле, они сделают все для того, чтобы принести команде как можно больше пользы.

- Андрей Николаевич, всегда складывалось так, что в Турции вы играли хорошо. Первый гол за сборную, феерический матч в 2004-м, покер в ворота "Фенербахче" в 2005-м ...

- Надеюсь, что продолжу эту традицию уже как тренер (смеется). Играть в Турции непросто. Болельщики там горячие, поддерживают команду очень эмоционально. Тем более, что нынешняя сборная Турции - довольно сильная. Да и вообще в нашей группе слабых команд нет. Рассчитывать хотя бы на одну легкую игру не приходится. Таких ровных групп не было давно. Скажу откровенно, что не будет нам проще и в матче против Косово. Матч вроде домашний, а на самом деле выездной.