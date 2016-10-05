Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.87
USD
25.86
RUB
0.41
EUR
28.99
USD
25.85
RUB
0.41
EUR
29.26
USD
26.07
RUB
0.42
Спорт
Футбол
5 октября 16, 15:37
Артем Кравец: Больших проблем в игре Динамо нет
Артем Кравец
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Форвард - о кризисе в Динамо

Нападающий сборной Украины и испанской "Гранады", за которую выступает на правах аренды, Артем Кравец поделился мнением о спаде в игре "Динамо".

"Сейчас возникла такая ситуация, что после двух удачных сезонов действительно наступил некий переломный момент и спад. Но мое мнение, что больших проблем в игре "Динамо" нет.

Действительно бывают игры, которые не удаются командам. Но последние матчи показали, что "Динамо" находится в хорошем тонусе. Если и дальше пойдут хорошие результаты, думаю, все забудут о том, что было до этого", - сказал Кравец.
UA-Football
Ещё по теме:
Шевченко вызвал Ротаня в сборную Украины
Состав "Динамо" на Лигу Чемпионов
Сидорчук: Особое внимание уделили аутам исландцев
Артем Довбик: Вызов в сборную вызывает радостные чувства
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Александр Зинченко: Сборная Турции - очень агрессивная
noimageАлександр Паляница: Фонсека оставил неприятное впечатление
noimageБауса считает, что Дибала может играть как Месси
noimageМарлос тренируется индивидуально
noimageАндерлехт получит Теодорчика за 3 миллиона евро
Лента новостей
Загрузка...