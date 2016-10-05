Артем Кравец: Больших проблем в игре Динамо нет

Нападающий сборной Украины и испанской "Гранады", за которую выступает на правах аренды, Артем Кравец поделился мнением о спаде в игре "Динамо".

"Сейчас возникла такая ситуация, что после двух удачных сезонов действительно наступил некий переломный момент и спад. Но мое мнение, что больших проблем в игре "Динамо" нет.

Действительно бывают игры, которые не удаются командам. Но последние матчи показали, что "Динамо" находится в хорошем тонусе. Если и дальше пойдут хорошие результаты, думаю, все забудут о том, что было до этого", - сказал Кравец.