Сабалета: Требуется характер, чтобы трижды сравнять счет

Защитник "Манчестер Сити" Пабло Сабалета прокомментировал ничейный результат матча Лиги Чемпионов с "Селтиком".

"Требуется характер, чтобы трижды сравнять счет в матче с таким соперником. Нам не повезло в конце встречи и не удалось забить четвертый гол. Мы контролировали игру во втором тайме и создали несколько моментов, так что могли опередить хозяев.

Соперник трижды поразил наши ворота, но камбэк нашей команды демонстрирует выдержку и характер игроков", - приводит слова Сабалеты официальный сайт клуба.

Напомним, что матч второго тура группового раунда Лиги Чемпионов между "Селтиком" и "Манчестер Сити" завершился вничью 3:3.