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Спорт
Футбол
29 сентября 16, 14:20
Сабалета: Требуется характер, чтобы трижды сравнять счет
Сабалета
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Защитник "Манчестер Сити" Пабло Сабалета - о матче с "Селтиком"

Защитник "Манчестер Сити" Пабло Сабалета прокомментировал ничейный результат матча Лиги Чемпионов с "Селтиком".

"Требуется характер, чтобы трижды сравнять счет в матче с таким соперником. Нам не повезло в конце встречи и не удалось забить четвертый гол. Мы контролировали игру во втором тайме и создали несколько моментов, так что могли опередить хозяев.

Соперник трижды поразил наши ворота, но камбэк нашей команды демонстрирует выдержку и характер игроков", - приводит слова Сабалеты официальный сайт клуба.

Напомним, что матч второго тура группового раунда Лиги Чемпионов между "Селтиком" и "Манчестер Сити" завершился вничью 3:3.
UA-Football
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