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Спорт
Футбол
29 сентября 16, 09:17
Андрею Шевченко - 40!
Андрей Шевченко
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У главного тренера сборной - юбилей

Сегодня, 29 августа, исполняется 40 лет самому известному футболисту за историю Независимой Украины и главному тренеру национальной сборной Украины Андрею Шевченко.

Воспитанник киевского "Динамо", кроме киевского клуба играл также за "Милан" и "Челси".

В 2003 году стал первым украинцем, который выиграл Лигу Чемпионов. 

Обладатель "Золотого мяча" 2004 - приза, который вручается лучшему футболисту Европы. 

Лучший бомбардир сборной Украины в истории. 

Трижды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, дважды - чемпионата Италии. Второй бомбардир за всю историю "Милана". 

Шесть раз признавался лучшим футболистом Украины. Заслуженный мастер спорта Украины.

UA-Football
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