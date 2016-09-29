Андрею Шевченко - 40!

Сегодня, 29 августа, исполняется 40 лет самому известному футболисту за историю Независимой Украины и главному тренеру национальной сборной Украины Андрею Шевченко.

Воспитанник киевского "Динамо", кроме киевского клуба играл также за "Милан" и "Челси".

В 2003 году стал первым украинцем, который выиграл Лигу Чемпионов.

Обладатель "Золотого мяча" 2004 - приза, который вручается лучшему футболисту Европы.

Лучший бомбардир сборной Украины в истории.

Трижды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, дважды - чемпионата Италии. Второй бомбардир за всю историю "Милана".

Шесть раз признавался лучшим футболистом Украины. Заслуженный мастер спорта Украины.

