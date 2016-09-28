Паулу Фонсека: Надеюсь, Шахтер победит и я буду счастлив

43-летний настаник "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал, как готовится к дуэли со своей прежней командой и как прошла адаптация в донецком клубе.

- Что вы ощутили, когда увидели "Брагу" в одной группе с "Шахтером"?

- Не хотел, чтобы нам досталась "Брага" по одной простой причине: в этом клубе у меня много друзей, в городе ко мне отлично относились, с "Брагой" мы выиграли очень важный трофей [Кубок Португалии-2015/16]. Но сейчас эта команда - соперник, и я должен рассматривать ее в данном качестве. Хочу победить "Брагу" не меньше, чем другую команду. Очень надеюсь, что меня там тепло встретят [в шестом туре], но трудно сказать, что я буду чувствовать, ведь я никогда не сталкивался с подобным. Надеюсь, "Шахтер" победит и после матча я буду счастлив.

- Понятно, что "Брага" и "Шахтер" сильно отличаются. Лично для вас - в чем главные различия?

- Это команды с совершенно разными целями и бюджетами. "Брага" - лишь четвертый клуб в Португалии. В плане инвестиций она отстает от большой тройки на целую пропасть, а потому не выдерживает конкуренции. "Шахтер" же сражается за титулы. Это главное отличие между командами.

- Что побудило вас перейти в "Шахтер"?

- Мне хотелось поработать за границей, и появился замечательный шанс после того, как с "Брагой" мы выиграли Кубок Португалии. Я оптимист и не боюсь использовать свои шансы. Посчитал "Шахтер" замечательным вариантом и над предложением долго не раздумывал. Чувствую ли я постоянные сравнения с Мирчей Луческу? Он успешно работал там 12 лет, и когда происходят перемены, совершенно нормально, что люди могут задаваться вопросами и иметь сомнения. Тренеры должны с этим справляться. Ты просто должен выполнять свою работу.

- Как проходила ваша адаптация?

- Люди здесь потрясающие. Меня встретили тепло. Я впервые работаю за границей - здесь совершенно другая культура и свои представления о футболе. Основная трудность заключается в продвижении собственных идей, ведь у нас другие взгляды. Я хочу, чтобы моя команда контролировала ход матча и доминировала. Мы должны владеть мячом. И мы делали это в каждом матче. У нас атакующая команда, которая всегда играет на половине поля соперника.

В Португалии есть тренер, у которого я многому научился. Это [нынешний наставник лиссабонского "Спортинга"] Жорж Жезуш - когда-то мы вместе работали. Есть и другие специалисты, у которых я учился, наблюдая за игрой их команд. Хосеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Витор Перейра, Андре Виллаш-Боаш, Леонарду Жардим. Но я никого не копирую - у меня свои идеи.

- В прошлом розыгрыше Лиги Европы "Шахтер" дошел до полуфинала. Есть ли у нынешней команды потенциал, чтобы улучшить результат в этом сезоне?

- Все мы хотим выиграть турнир, но я реалист и не даю обещаний. Лига Европы - мини-вариант Лиги чемпионов. Здесь играют очень сильные команды, поэтому нельзя давать никаких гарантий. Но могу пообещать, что мы будем стремиться к победе в каждом матче. Мне бы очень хотелось дойти до финала, и я верю, что однажды это произойдет. Не знаю, когда именно, но в один прекрасный день моя команда будет играть в финале.