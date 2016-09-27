Эллардайса уволят с поста главного тренера сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс будет отправлен в отставку из-за коррупционного скандала, утверждает The Times.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование в отношении 61-летнего специалиста после того, как стало известно, что он хотел получить 400 тысяч фунтов вознаграждения от азиатских бизнесменов, которые на самом деле были подставными лицами, являющимися журналистами, за помощь в обходе трансферных правил организации по поводу запрета третьим лицам владеть правами на игроков.

Сегодня глава FA Грег Кларк и исполнительный директор Мартин Гленн провели экстренное совещание из-за сложившейся ситуации. Представители руководства организации планируют встретиться с самим Эллардайсом, чтобы выслушать его позицию по этому вопросу, однако, как ожидается, наставник "Трех львов" все же будет уволен с занимаемой должности.

Напомним, что Эллардайс был назначен на пост главного тренера сборной Англии после Евро-2016, сменив во главе команды Роя Ходжсона. Под его руководством национальная команда провела всего один матч, обыграв 1:0 Словакию в квалификации ЧМ-2018.

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