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Спорт
Футбол
27 сентября 16, 12:50
"Брага" выставила "Шахтеру" райдер на игру
брага
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Португальцы выдвинули перед "горняками" особое требование – команде нужно сто бутылок изотоника.

Отметим, что напиток Gatorade используется в спорте для поддержания нормального уровня жидкости в организме, он также возмещает потерю электролитов.

Кроме этого, "Брага" попросила перед поединком с "Шахтером" 100 бутылок воды, фрукты (бананы, яблоки, апельсины), кофе, чай, печенье и шоколад. В рамках физиотерапевтической программы соперники дончан попросили 30 килограмм льда, а в день игры 130 килограмм льда.

Согласно регламенту "Брага" будет тренироваться на "Арене Львов" в 20.00 – понадобится 20 мячей, 60 полотенец и одни переносные ворота.

Как сообщал "УРА-Информ", главный тренер "Шахтера", а ранее наставник как раз таки "Браги" Паулу Фонсека заметил, что против своих некогда подопечных будет играть по обычной схеме. Он очень хотел бы обыграть португальцев в Лиге Европы в качестве коуча дончан.
URA-Inform
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