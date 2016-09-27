"Брага" выставила "Шахтеру" райдер на игру

Отметим, что напиток Gatorade используется в спорте для поддержания нормального уровня жидкости в организме, он также возмещает потерю электролитов.

Кроме этого, "Брага" попросила перед поединком с "Шахтером" 100 бутылок воды, фрукты (бананы, яблоки, апельсины), кофе, чай, печенье и шоколад. В рамках физиотерапевтической программы соперники дончан попросили 30 килограмм льда, а в день игры 130 килограмм льда.

Согласно регламенту "Брага" будет тренироваться на "Арене Львов" в 20.00 – понадобится 20 мячей, 60 полотенец и одни переносные ворота.

Как сообщал "УРА-Информ", главный тренер "Шахтера", а ранее наставник как раз таки "Браги" Паулу Фонсека заметил, что против своих некогда подопечных будет играть по обычной схеме. Он очень хотел бы обыграть португальцев в Лиге Европы в качестве коуча дончан.