Цыганков и Макаренко произвели впечатление на Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью газете Сегодня рассказал о том, почему пригласил в свой тренерский штаб Рауля Рианчо, будут ли новички в составе команды в игре с Турцией и Косово, а также назвал своих фаворитов в борьбе за Золотой мяч.

- Как возникла идея пригласить испанца Рауля в тренерский штаб сборной?

- Он мне импонировал своей работой в "Динамо". Рауль знаком со многими специфическими нюансами украинского футбола, знает игроков из чемпионата. И я, узнав, что он свободен, набрал его, договорился о встрече. Так вот это и получилось.

- Рауль не говорит по-­английски. Как вы с ним общаетесь? Может, Коноплянка выступает в роли переводчика с испанского?

- Все проще. Рауль говорит по-русски, так что нет никаких проблем.

- Долго не могли заснуть после своего дебютного матча у руля сборной против Исландии (1:1) или, наоборот, быстро отключились? Что-то снилось?

- Я еще долго не спал после матча, было много активностей, связанных с прессой, с телевидением, потом обсуждения самой игры. Спал без снов, но мало. На следующие сутки у меня уже был расписан медиадень, я с утра побывал на нескольких интервью, прямые эфиры, новостийные студии. Выспался я нормально, считайте, лишь через сутки после игры.

- Следующую игру, 6 октября, вы проводите в Стамбуле против сборной Турции, которую возглавляет Фатих Терим. В свое время вы играли под его руководством в "Милане". При встрече вам будет о чем поговорить друг с другом?

- Да, прекрасно помню тот период. Это недолго длилось, но у меня остались с Фатихом очень теплые отношения. Хотя вот уже полгода мы не общались, по-моему, виделись последний раз в начале весны. Поговорить всегда есть о чем, не всегда есть время поговорить (смеется).

- Можно ли ожидать перед играми с Турцией и Косово появление новых лиц в сборной, скажем, Цыганкова, Макаренко, Олейника?

- Да, мы пригласим новичков, этот месяц между матчами сборной был интересным, насыщенным. Тренеры штаба сборной посетили много матчей, Цыганков и Макаренко, безусловно, произвели впечатление. Ну а Олейник пока почти не играет, он забил гол, но времени на поле у него суммарно очень мало.

- Последний матч "Шахтер" – "Динамо" прошел без привычных стычек между игроками, в духе фэйр-плей. Поговаривают, это – благодаря вашему влиянию на сборников из двух клубов?

- Мое влияние на игроков заключается в том, что я требую от них дисциплины, сосредоточенности, аккуратности, пунктуальности. В принципе, эти элементы поведения могут помочь избежать агрессии на поле, но напрямую не драться между собой в дерби я ни динамовцев, ни "горняков" не просил.

- На своей первой пресс-конференции вы сказали, что перед сборной стоит задача выхода в финальную часть ЧМ-2018. Эта задача звучит так: завоюем путевку, а потом будем решать, ехать в Россию или нет? Или же, в случае завоевания путевки, поедем на чемпионат в любом случае?

- Это гипотетические рассуждения. Я бы хотел столкнуться с ситуацией, когда мы завоевали путевку на чемпионат мира и думаем, ехать или не ехать. Это было бы прекрасно, но мы пока только в самом начале пути, и вся борьба у нас впереди. Мы выполняем спортивную работу, боремся за выход из группы. А принимать политические решения будет уже ФФУ.

- Кому бы в этом году вы отдали "Золотой мяч" и почему?

- Сейчас в футболе очень много великолепных игроков – и Месси, и Роналду, и Гризманн, и де Брюйне. Но голосовать за лучшего будут в этот раз не футболисты или тренеры, а журналисты. Поэтому я от вас буду ждать ответа, кто же станет лучшим в 2016-м.

- Игорь Беланов рассказывал нам, что хранит свой "Золотой мяч" в банке. А вы?

- Свой мяч я отдал в футбольный музей в Милане, года два назад это было, вот тогда в последний раз держал его в руках. Я вообще не очень сильный коллекционер трофеев или наград, лучше, когда все это становится частью экспозиций, чтобы фанаты могли посмотреть. Дома хранить эти вещи неправильно.

- Когда в последний раз брали в руки клюшку для гольфа? Каковы ваши последние успехи в этом виде спорта?

- Да вот четыре дня назад играл! Результаты хорошие, я в основном выигрываю. Чаще всего играю, когда бываю в Лондоне. Там это приятно делать – большой выбор и полей, и соперников.

- Поговаривают, что вы можете стать послом финала Лиги чемпионов-2018 в Киеве. Как вам эта роль? Идеальный состав финала ЛЧ-2018 по версии Андрея Шевченко (если помечтать)?

- Ну, конкретно об этом еще не говорили. Если предложат, то это будет честь для меня. А еще больше я буду рад, если в этом финале сыграют украинские команды "Шахтер" и "Динамо".