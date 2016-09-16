Серхио Агуэро: Рад, что снова вышел на поле и забил

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, отличившийся хет-триком в матче Лиги Чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией", рассказал о победе своей команды.

"Когда пропускаешь некоторые матчи, то теряешь ритм. Но я рад, что снова вышел на поле и забил, хотя в первом тайме не был слишком доволен своими действиями - я терял много мячей, но после перерыва исправился и сыграл чуть лучше.

Гвардиола требует от меня того же, что и от других. Я должен помогать накрывать соперников, помогать на чужой половине поля и со всем остальным - обороняться и атаковать.

Очень важно было победить дома, нам нужны были эти три очка, чтобы со спокойной душой ехать в гости к "Селтику". Конечно, матчи в Лиге Чемпионов всегда непростые, но наша цель - снова дойти до полуфинала. И надеюсь, что мы даже сможем пройти дальше. У нас великолепные игроки и великолепная команда, так что это нам по силам", - цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" разгромил "Боруссию" со счетом 4:0.