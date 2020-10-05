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Спорт
Теннис
4 октября 20, 23:02
Свитолина пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос. видео
Элина Свитолина
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Украинка Элина Свитолина пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.

В воскресенье, 4 октября, первая ракетка Украины и пятый номер WTA Элина Свитолина в матче 1/8 финала Ролан Гаррос встречалась с 45-й ракеткой мира Каролин Гарсией. Итогом противостояния стала победа украинки в дух сетах со счетом 6:1, 6:3.

Украинка здорово начала поединок, выиграв все подачи соперницы и отдав лишь одну свою в первом сете. Итог закономерен - разгром 6:1. Во втором сете Элина владела ощутимым преимуществом и довела дело до логичной победы со счетом 6:3.


Таким образом, Элина пробилась в четвертьфинал Турнира Большого Шлема, где сыграет с Надей Подороска из Аргентина, которая в трехсетовом матче выбила из турнира чешку Барбору Крейчикову. 

Напомним, что на пути в четвертьфинал Ролан Гаррос-2020 Элина переиграла двух россиянок Варвару Грачеву (1-й раунд) и Екатерину Александрову (3-й раунд), а также разобралась с мексиканкой Ренатой Сарасуа во 2-м раунде. Кроме того, украинка перед самым стартом ТБШ в Париже выиграла грунтовые соревнования в Страсбурге. 
telegraf.com.ua
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