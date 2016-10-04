Мария Шарапова вернется в большой спорт в 2017 году

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок дисквалификации теннисистки Марии Шараповой на 15 месяцев из-за приема запрещенного вещества. Она сможет вернуться в теннис в конце апреля 2017 года. Об этом говорится в решении CAS. Спортсменка подала апелляцию после отстранения от соревнований сроком на два года. Согласно первому решению, она могла вернуться в спорт в феврале 2018 года.

В июне Международная федерация тенниса на два года дисквалифицировала Марию Шарапову. Это произошло из-за того, что в допинг-пробе спортсменки нашли мельдоний. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с 2016 года внесло его в список запрещенных к употреблению веществ.

Срок дисквалификации отсчитывают с 26 января 2016 года. В этот день в ее крови обнаружили допинг.

В марте Шарапова рассказала, что принимала "Милдронат" с действующим веществом мельдоний в течение десяти лет. Она объяснила, что это было нужно по состоянию здоровья. Тогда препарат не был запрещен. Шарапова рассказала, что перед запретом в 2016 году получала письмо об изменениях антидопинговой программы, однако тогда не обратила внимание на запрет мельдония. Спортсменка объяснила это сложной системой поиска в общей базе данных.

Теннисистка Мария Шарапова — единственная россиянка, которая смогла выиграть все турниры "Большого шлема". Спортсменка дважды побеждала на Открытом чемпионате Франции, выигрывала US Open, Уимблдон и Australian Open.