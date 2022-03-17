Реал выделил миллион пострадавшим от войны украинцам

Мадридский Реал выделил миллион евро для беженцев из Украины. Средства, для помощи людям, покинувшим страну из-за вторжения российских войск, были направлены "Красному Кресту", ООН и другим организациям.

Кроме того, те кто временным убежищем для себя выбрал Испанию получили от мадридского клуба 13 тысяч единиц теплой и спортивной одежды.

Одежда, а также предметы первой необходимости, были направлены и жителям Украины, которые остались в охваченной войной стране.