Украина – Россия. Где смотреть полуфинал Евро по футзалу

В пятницу, 4 февраля, Украина и Россия сыграют в полуфинале чемпионата Европы по футзалу.
Онлайн-трансляция матча начнется в 18:00. Посмотреть ее можно будет на каналах UA:Перший и Суспільне Спорт.
На пути к полуфиналу сборная Украины заняла второе место в группе А, в 1/4 финала со счетом 3:5 обыграла сборную Казахстана. Это первый полуфинал чемпионата Европы для украинцев с 2005 года.Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)
Сборная России выиграла группу, в которой были Словакия, Хорватия и Польша, а в четвертьфинале оказалась сильнее Грузии (3:1).
С 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за политической ситуации разводит украинские и российские команды на ранних стадиях турниров. Полуфинал Евро по футзалу станет первым большим футбольным противостоянием двух стран за восемь лет.
Победители пар Украина-Россия и Португалия-Испания выйдут в финал турнира, который состоится 6 февраля. Проигравшие в тот же день сразятся за бронзовые медали. Украина занимает восьмое место в рейтинге УЕФА, Россия – первое, Португалия – второе, Испания – третье.
Летом 2021-го сборная Украины дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, где уступила Англии со счетом 0:4.
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