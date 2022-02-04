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Спорт
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4 февраля 22, 09:29
Украина – Россия. Где смотреть полуфинал Евро по футзалу
сборная Украины
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Украина и Россия сыграют в полуфинале Евро по футзалу: где и когда смотреть, дата, время и канал трансляции главного матча года для сборной

В пятницу, 4 февраля, Украина и Россия сыграют в полуфинале чемпионата Европы по футзалу.

Онлайн-трансляция матча начнется в 18:00. Посмотреть ее можно будет на каналах UA:Перший и Суспільне Спорт.

На пути к полуфиналу сборная Украины заняла второе место в группе А, в 1/4 финала со счетом 3:5 обыграла сборную Казахстана. Это первый полуфинал чемпионата Европы для украинцев с 2005 года.

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Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

Сборная России выиграла группу, в которой были Словакия, Хорватия и Польша, а в четвертьфинале оказалась сильнее Грузии (3:1).

С 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за политической ситуации разводит украинские и российские команды на ранних стадиях турниров. Полуфинал Евро по футзалу станет первым большим футбольным противостоянием двух стран за восемь лет.

Победители пар Украина-Россия и Португалия-Испания выйдут в финал турнира, который состоится 6 февраля. Проигравшие в тот же день сразятся за бронзовые медали. Украина занимает восьмое место в рейтинге УЕФА, Россия – первое, Португалия – второе, Испания – третье. 

Летом 2021-го сборная Украины дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, где уступила Англии со счетом 0:4. 

В марте 2022-го футбольная сборная Украины сыграет с Шотландией в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре.

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liga.net
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