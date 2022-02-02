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1 февраля 22, 22:56
Футзал. В полуфинале Евро-2022 Украина сыграет против РФ
Евро-2022
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В полуфинале Евро-2022 по футзалу Украина сыграет против России. Сегодня РФ обыграла Грузию, а ранее Украина одержала победу над Казахстаном.

Сборная Украины впервые за долгие годы сыграет против сборной России в полуфинале чемпионата Европы по футзалу. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Сегодня, 1 февраля, в матче 1/4 финала российская команда одержала победу над Грузией со счетом 3:1. Ранее, 31 января, сборная Украины обыграла в четвертьфинале Казахстан, матч закончился со счетом 5:3. Украинцы впервые после 2005 года вышли в полуфинал чемпионата Европы по футзалу.

Полуфинальный матч состоится 4 февраля, а игра за звание чемпиона Европы запланирована на 6 февраля.

С 2014 года организаторы международных спортивных соревнований пытаются разводить Украину и Россию по разным группам из-за политической ситуации. Во время жеребьевки группового этапа чемпионата Европы по футзалу также соблюдалось это правило.

В последний раз Украина и Россия были соперницами на континентальном первенстве по футзалу в 2007 году. Тогда Украина уступила РФ со счетом 4:1.

Если Украина выиграет матч против России, то сыграет в финале Евро впервые за 19 лет.

Также в полуфинал прошла Португалия. 31 января она обыграла Финляндию со счетом 3:2. 

Соперник Португалии определится по итогам сегодняшнего матча Испания – Словакия.
liga.net
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