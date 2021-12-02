Украинка установила рекорд в пауэрлифтинге

Марьяна Шевчук выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу. При этом украинка, выступающая в категории до 55 кг, установила на соревнованиях в Тбилиси новый мировой рекорд. В третьей своей попытке Шевчук толкнула 133,5 кг. Это на 500 грамм больше чем предыдущее достижение самой же Шевчук, установленное в мае этого года.

Пауэрлифтинг. Чемпионат мира. Женщины, до 55 кг

1. Марьяна Шевчук (Украина) - 133,5 кг

2. Бесра Думан (Турция) - 121 кг

3. Тамара Подпальная (ПКР) – 120 кг

Отметим, что это второй титул чемпионки мира для Шевчук. До этого она выигрывала соревнования в 2019 году. Также украинка является параолимпийской чемпионкой Токио.