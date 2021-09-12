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Спорт
Новости спорта
12 сентября 21, 09:56
Скрипник мог возглавить сборную Украины
Виктор Скрипник
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Наставник заинтересовал УАФ.
Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник мог сменить Андрея Шевченко на посту главного тренера национальной сборной.

Наставнику луганского клуба предлагали возглавить сборную после того, как Ребров не смог покинуть катарский Аль-Айн.

Тем не менее, Скрипник отверг предложение ассоциации, обратив внимание на действующий контракт с Зарей. По информации журналиста телеканала Футбол 1 Богдана Тимовчака, специалисту предлагали совмещать оба поста, однако и такой вариант Скрипник отверг из-за возможного конфликта интересов.

Напомним, 16 сентября Заря стартует в историческом, первом розыгрыше Лиги Конференций выездным матчем против Буде-Глимт.

Источник: https://korrespondent.net/
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