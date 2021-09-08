Украина обыграла Бельгию и вышла в 1/8 финала Евро-2021

Мужская сборная Украины по волейболу победила команду Бельгии в поединке группового турнира чемпионата Европы.





Матч прошел на площадке Таурон Арены польского города Краков и завершился со счетом 3:1 в пользу команды Угиса Крастиньша.





В первом сете победу праздновала Бельгия - 27:25. К счастью, команда Крастиньша собралась с силами и переломила ход противостояния, одержав победу во всех последующих сетах.





Благодаря этой победе Украина гарантировала себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы. Подопечные Крастиньша набрали семь очков и заняли итоговое третье место в группе А.





В плей-офф Украина встретится с командой, занявшей второе место в группе С.





Чемпионат пройдет со 2 по 19 сентября сразу в четырех странах: Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.





Украина - Бельгия 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23)





Украина: Плотницкий, Диденко, Виецкий, Дрозд, Ерещенко, Теременко, Фомин (лидеро), Брова (либеро), Остапенко, Семенюк, Ковалев, Щитков, Полуян, Сидоренко





Бельгия: Ван ден Драйс, Тюрлинкс, Дероо, Де Хулст, Ван Эльсен, Ван де Вельде, Риббенс (либеро), Де Хеер, Верханнеман, Тюс, Россеакс, Десмет, Глискей, Перин (диберо)



