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Спорт
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8 сентября 21, 10:00
Сборная Украины U-21 обыграла Армению
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Подопечные Ротаня добыли вторую победу кряду в квалификации турнира.
Сборная Украины U-21 в Ковалевке обыграла сверстников из Армении (2:1) в поединке отбора на чемпионат Европы-2023.

Счет матча на 20-й минуте встречи точным ударом открыл полузащитник Металлиста 1925 Дмитрий Крыськив. Армения отыгралась перед перерывом усилиями Арсена Галстяна.

На 62-й минуте Михаил Мудрик мощным ударом со штрафной вернул преимущество команде Руслана Ротаня. Соперник так и не смог отыграться.

Отметим, что в начале второго тайма поединок был прерван на несколько минут из-за того, что на стадионе в Ковалевке отключилась одна из осветительных мачт.

Для "сине-желтых" это вторая победу в отборе на Евро-2023. На прошлой неделе украинская молодежка обыграли Сербию (1:0) благодаря голу Крыськива.

Таким образом, сборная Украины набрала шесть очков после двух матчей и вышла на первое место в группе, опередив Францию и Фарерские острова, у которых по четыре балла после двух и трех игр соответственно. 8 октября украинцам предстоит встретиться со сборной Франции.

Украина U-21 — Армения U-21 2:1

Голы: Крыськив, 20, Мудрик, 62 — Галстян, 45+4.

Украина U-21: Нещерет — Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко — Бондаренко, Криськив (Желизко, 86), Судаков — Назаренко (Алефиренко, 87), Мудрик (Михайличенко, 70), Вьюнник (Кухаревич, 55).

Источник: https://korrespondent.net/
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