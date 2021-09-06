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6 сентября 21, 10:46
Украина одержала вторую победу на волейбольном Евро-2021
волейбол
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Коллектив Угиса Крастиньша обыграл сборную Португалии.
Мужская сборная Украины по волейболу победила команду Португалии в поединке группового турнира чемпионата Европы.

Матч прошел на площадке Таурон Арены польского города Краков и завершился со счетом 3:2.

Коллектив Угиса Крастиньша здорово начали поединок, одержав победу в двух стартовых сетах. Затем португальцы перехватили инициативу, выиграли в двух партиях и перевели игру на тай-брейк.

К слову, в пятом сете удачливее оказались украинцы - 15:11.

Команда Крастиньша набрала четыре очка и занимает третье место в группе А. Следующий матч Украина проведет 7 сентября против Бельгии.

Португалия - Украина 2:3 (18:25, 23:25, 25:21, 26:24, 11:15)

Португалия: Тавареш, Цветицанин, Реис Лопеш, А.Феррейра, Ф.Мартинш, М.Феррейра, Синфронио, Маркеш, Да Силва, Л.Мартинш, Андраде, Гаспар.

Украина: Плотницкий, Диденко, Виецкий, Дрозд, Ерещенко, Теременко, Фомин (либеро), Брова (либеро), Остапенко, Семенюк, Ковалев, Щитков, Полуян, Сидоренко

Источник: https://korrespondent.net/
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