Украина одержала вторую победу на волейбольном Евро-2021

Мужская сборная Украины по волейболу победила команду Португалии в поединке группового турнира чемпионата Европы.





Матч прошел на площадке Таурон Арены польского города Краков и завершился со счетом 3:2.





Коллектив Угиса Крастиньша здорово начали поединок, одержав победу в двух стартовых сетах. Затем португальцы перехватили инициативу, выиграли в двух партиях и перевели игру на тай-брейк.





К слову, в пятом сете удачливее оказались украинцы - 15:11.





Команда Крастиньша набрала четыре очка и занимает третье место в группе А. Следующий матч Украина проведет 7 сентября против Бельгии.





Португалия - Украина 2:3 (18:25, 23:25, 25:21, 26:24, 11:15)





Португалия: Тавареш, Цветицанин, Реис Лопеш, А.Феррейра, Ф.Мартинш, М.Феррейра, Синфронио, Маркеш, Да Силва, Л.Мартинш, Андраде, Гаспар.





Украина: Плотницкий, Диденко, Виецкий, Дрозд, Ерещенко, Теременко, Фомин (либеро), Брова (либеро), Остапенко, Семенюк, Ковалев, Щитков, Полуян, Сидоренко



