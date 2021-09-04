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Спорт
Новости спорта
4 сентября 21, 12:51
Ковальчук завоевал бронзу в стрельбе из винтовки лежа
Василий Ковальчук
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Украинец завоевал вторую медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио.
В рамках очередного соревновательного дня на Паралимпийских играх-2020 в Токио (Япония) состоялся финал по стрельбе из винтовки лежа (50 метров, класс SH2).

Украинский спортсмен Василий Ковальчук завоевал бронзовую медаль в этой дисциплине. Его результат - 228.9 очков.

Результаты:

1. Драган Ристич (Сербия) - 252.7 (мировой и паралимпийский рекорд)
2. Здравко Саванович (Сербия) - 250.1
3. Василий Ковальчук (Украина) - 228.9

Источник: https://korrespondent.net/
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