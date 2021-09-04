Ковальчук завоевал бронзу в стрельбе из винтовки лежа

В рамках очередного соревновательного дня на Паралимпийских играх-2020 в Токио (Япония) состоялся финал по стрельбе из винтовки лежа (50 метров, класс SH2).





Украинский спортсмен Василий Ковальчук завоевал бронзовую медаль в этой дисциплине. Его результат - 228.9 очков.





Результаты:





1. Драган Ристич (Сербия) - 252.7 (мировой и паралимпийский рекорд)

2. Здравко Саванович (Сербия) - 250.1

3. Василий Ковальчук (Украина) - 228.9



