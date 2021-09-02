Кубок Украины: Волынь одолела Карпаты

Во вторник, 31 августа, завершился ряд матчей 1/32 финала Кубка Украины, в котором играли команды Первой и Второй лиг.
По итогам игрового дня стали известны сразу девять участников следующего раунда турнира.
Эпицентр (Дунаевцы) — Нива (Тернополь) 1:0
Гол: Барбоза, 29.
Буковина (Черновцы) — Прикарпатье (Ивано-Франковск) 1:1 (по пенальти 2:4)
Голы: Салбак, 59 — Цюцюра, 33.
Карпаты (Львов) — Волынь (Луцк) 2:3 (после доп. времени)
Голы: Кожанов, 90+3, Галенков, 111 — Сасовский, 56, Ляшенко, 94, Кузнечиков, 106.
ЛНЗ (Черкассы) — Олимпик (Донецк) 2:1
Голы: Сторчоус, 74, Галенко, 90 — Белый, 62 (с пенальти).
Оболонь (Киев) — Полесье (Житомир) 1:0
Гол: Щебетун, 65.
Чернигов (Чернигов) — Альянс (Липовая Долина) 1:5
Голы: Порохня, 86 — Карноза, 14, Шмигельский, 34, Агапов, 82, Загинайлов, 89 (с пенальти), Пиднебенной, 90+4.
Никополь (Никополь) — Таврия (Симферополь) 0:3
Голы: Ковалев, 12, 47, Белоконь, 83.
Балканы (Заря) — ВПК-Агро (Вишневое) 1:3 (после доп. времени)
Голы: Приемов, 90+4 — Будняк, 47, Кулиш, 94, Де Паула, 100.
Металлург (Запорожье) — Горняк-Спорт (Горишние Плавни) 2:3
Голы: Могильный, 18, 29 — Ямполь, 32 (с пенальти), Яворский, 34, 51.
Еще два матча этой стадии турнира состоятся 1 сентября. Последние путевки разыграют Скорук, Металлист, Николаев и Волчанск.
Финальный матч нынешнего розыгрыша Кубка Украины пройдет 11 мая 2022 года.