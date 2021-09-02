Кубок Украины: Волынь одолела Карпаты

Во вторник, 31 августа, завершился ряд матчей 1/32 финала Кубка Украины, в котором играли команды Первой и Второй лиг.





По итогам игрового дня стали известны сразу девять участников следующего раунда турнира.





Эпицентр (Дунаевцы) — Нива (Тернополь) 1:0

Гол: Барбоза, 29.





Буковина (Черновцы) — Прикарпатье (Ивано-Франковск) 1:1 (по пенальти 2:4)

Голы: Салбак, 59 — Цюцюра, 33.





Карпаты (Львов) — Волынь (Луцк) 2:3 (после доп. времени)

Голы: Кожанов, 90+3, Галенков, 111 — Сасовский, 56, Ляшенко, 94, Кузнечиков, 106.





ЛНЗ (Черкассы) — Олимпик (Донецк) 2:1

Голы: Сторчоус, 74, Галенко, 90 — Белый, 62 (с пенальти).





Оболонь (Киев) — Полесье (Житомир) 1:0

Гол: Щебетун, 65.





Чернигов (Чернигов) — Альянс (Липовая Долина) 1:5

Голы: Порохня, 86 — Карноза, 14, Шмигельский, 34, Агапов, 82, Загинайлов, 89 (с пенальти), Пиднебенной, 90+4.





Никополь (Никополь) — Таврия (Симферополь) 0:3

Голы: Ковалев, 12, 47, Белоконь, 83.





Балканы (Заря) — ВПК-Агро (Вишневое) 1:3 (после доп. времени)

Голы: Приемов, 90+4 — Будняк, 47, Кулиш, 94, Де Паула, 100.





Металлург (Запорожье) — Горняк-Спорт (Горишние Плавни) 2:3

Голы: Могильный, 18, 29 — Ямполь, 32 (с пенальти), Яворский, 34, 51.





Еще два матча этой стадии турнира состоятся 1 сентября. Последние путевки разыграют Скорук, Металлист, Николаев и Волчанск.





Финальный матч нынешнего розыгрыша Кубка Украины пройдет 11 мая 2022 года.



