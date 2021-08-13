Тоттенхэм проявляет интерес к игроку Шахтера

Донецкий Шахтер получил предложение от Тоттенхэма по трансферу бразильского защитника Додо.





Как сообщает Globo Esporte, английский клуб уже сделала предложение в размере 20 миллионов евро, но "горняки" отказались.





Утверждается, что переговоры между клубами продолжаются, так как дончане готовы продать игрока, но за более высокую цену.





Додо присоединился к Шахтеру в 2018 году. Известный портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.





В нынешнем сезоне 22-летний бразилец принял участие в пяти матчах во всех турнирах, отличившись результативной передачей.



