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Спорт
Новости спорта
13 августа 21, 12:09
Тоттенхэм проявляет интерес к игроку Шахтера
Додо
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Первое предложение лондонцев "горняки" отклонили.
Донецкий Шахтер получил предложение от Тоттенхэма по трансферу бразильского защитника Додо.

Как сообщает Globo Esporte, английский клуб уже сделала предложение в размере 20 миллионов евро, но "горняки" отказались.

Утверждается, что переговоры между клубами продолжаются, так как дончане готовы продать игрока, но за более высокую цену.

Додо присоединился к Шахтеру в 2018 году. Известный портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец принял участие в пяти матчах во всех турнирах, отличившись результативной передачей.

Источник: https://korrespondent.net/
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