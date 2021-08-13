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13 августа 21, 12:09
Тоттенхэм проявляет интерес к игроку Шахтера
Донецкий Шахтер получил предложение от Тоттенхэма по трансферу бразильского защитника Додо.
Как сообщает Globo Esporte, английский клуб уже сделала предложение в размере 20 миллионов евро, но "горняки" отказались.
Утверждается, что переговоры между клубами продолжаются, так как дончане готовы продать игрока, но за более высокую цену.
Додо присоединился к Шахтеру в 2018 году. Известный портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний бразилец принял участие в пяти матчах во всех турнирах, отличившись результативной передачей.
Источник: https://korrespondent.net/