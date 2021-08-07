Металлист 1925 в результативном матче обыграл Черноморец

В матче третьего тура чемпионата Украины Металлист 1925 в Харькове принимал одесский Черноморец.





Одесский клуб, который в двух предыдущих турах УПЛ не отличался голами, все же сумел забить в этом поединке, причем первым. На 17-й минуте Владислав Бугай сумел нанести удар в положении лежа после удачного отскока и вывел свою команду вперед.





Харьковчане отыгрались достаточно быстро – на 22-й минуте Кадири допустил ошибку, выбив мяч на левый фланг атаки соперников, и Батюшки сходу нанес удар в ближний угол.





Впрочем, уйти на перерыв с преимуществом в счете удалось все же гостям – на 43-й минуте на заброс Михайленко отреагировал Бугай, нанеся удар в дальний угол.





Во второй половине встречи мячи летели исключительно в ворота гостей. Так, на 64-й минуте Фабиньо прострелил на Голодюка, который отправил мяч в сетку, а спустя две минуты после еще одной передачи бразильца неудачно подставил ногу Дубко, забив в собственные ворота.





Черноморец так и не сумел отыграться, потерпев третье поражение кряду. В следующем туре одесситы сыграют с Мариуполем (16 августа), а Металлист 1925 отправится в гости к Шахтеру (13 августа).





Металлист 1925 – Черноморец 3:2

Голы: Батюшин, 22, Голодюк, 64, Дубко, 66 (АГ) – Бугай, 17, 43.





Металлист 1925: Сидоренко – Жичиков (Ермаков, 81), Ткачук, Шершень, Западня – Голодюк (Задерака, 81), Габелок, Крыськив – Протасов, Фабиньо (Ременюк, 75), Батюшин (Дмитренко, 74).





Черноморец: Варакута – Путря (Скорко, 74), Кадири, Дубко, Кузык – Брагару (Мащенко, 76), Билошевский (Тлумак, 67), Михайленко, Штогрин (Авагимян, 26) – Ванат, Бугай (Исаенко, 67).





Предупреждения: Задерака – Ванат.



