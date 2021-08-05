Олимпийское "золото" принесет Беленюку миллионы. Видео

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который в среду 4 августа на Олимпийских играх в Токио выиграл "золото", неплохо на этом заработал.

Об этом сообщает Telegram-канал "Tribuna.com Украина".

За победу спортсмену заплатили сотни тысяч долларов.

"Шестизначная сумма в долларах, а в гривнах и вовсе счет на миллионы", - написали в паблике о доходах Беленюка за полученную победу в соревнованиях.

В финале олимпийского турнира в весовой категории до 87 кг 30-летний спортсмен сразился с венгром Виктором Лоринцом.

В результате поединка украинец победил со счетом 5:1 и таким образом получил "золото".