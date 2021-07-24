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Спорт
Новости спорта
24 июля 21, 14:30
В Токио Билодид завоевала первую медаль для Украины (видео)
Дарья Билодид
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Дарья Билодид одолела Ширу Ришони в малом финале Олимпийских игр.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид, выступающая в весовой категории до 48 кг, сумела завоевать медаль на Олимпийских играх в Токио (Япония).

Наша спортсменка, проиграв в полуфинале японке Фуне Тонаки, вышла в малый финал за "бронзу", в котором встретилась с представительницей Израиля Широй Ришони. В малом финале украинка владела преимуществом, а в самой концовке основного времени сумела уложить соперницу на татами и на протяжении 20 секунд удерживала ее, добыв победу иппоном.

Видео победного приема от украинки доступно в сети:


Примечательно, что Билодид стала первой украинкой, что выиграла медаль олимпийском турнире по дзюдо. Ранее "Желто-синим" олимпийские медали в этом виде единоборств  приносили только мужчины: Роман Гонтюк (серебро в Афинах-2004 и бронза в Пекине-2008), а также Руслан Мишуренко, который выиграл бронзу в Сиднее-2000.

Отметим, украинский дзюдоист Артем Лесюк (весовая категория до 60 кг) не сумел зацепиться за бронзовую медаль в Токио после поражения в четвертьфинале. За главными новостями Игр-2020 можно следить у нас на сайте.
telegraf.com.ua
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