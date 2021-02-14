ЧМ-2021 по биатлону: расписание и результаты гонок

В среду, 10 февраля, в Поклюке (Словения) стартовал 55-й чемпионат мира по биатлону. Соревнования продлятся до 21 февраля. За ходом всех гонок в режиме-LIVE в Украине можно наблюдать на телеканале "UA:Перший".

Расписание и результаты гонок чемпионата мира-2021 по биатлону (время киевское)

10.02.2021 - Смешанная эстафета - завершено 1. Норвегия (0+11) 1:20:19,3; 2. Австрия (0+2) +27,0; 3. Швеция (0+8) +30,6; 4. Украина (0+8) +31,1

12.02.2021 - Спринт, мужчины- завершено 1. Мартин Понсилуома (0+0) 24:41,1; 2. Симон Дестье (0+0) +11,2; 3. Эмильен Жаклен (1+0) +12,9; ... 20. Артем Прима (1+0) +1:01,8; 23. Дмитрий Пидручный (1+1) +1:05,0 ; 30. Богдан Цымбал (0+0) +1:20,4; 78. Антон Дудченко (2+1) +2:57,7

13.02.2021 - Спринт, женщины - завершено 1. Тирил Экхофф (0+0) 21:18,7; 2. Анаис Шевалье-Буше (0+1) +12,0; 3. Анна Сола (0+0) +14,4; ... 11. Елена Пидгрушная (1+0) +1:05,4; 14. Дарья Блашко (1+0) +1:12,2; 37. Юлия Джима (1+2) +1:58,4; 50. Валя Семеренко (1+2) +2:24,7

14.02.2021 - Гонка преследования, мужчины - завершено 1. Эмильен Жаклен (0+0+0+0) 31:22,1; 2. Себастьян Самуэльссон (0+0+0+0) +7,3; 3. Йоханнес Тингнес Бе (0+1+1+0) +8,1 ... 8. Артем Прима (0+1+2+0) +2:00,6; 18. Богдан Цымбал (1+0+0+0) +2:49,3; 28. Дмитрий Пидручный (2+0+3+1) +3:25,2

14.02.2021 - Гонка преследования, женщины - завершено 1. Тирил Экхофф (1+0+1+0) 30:38,1; 2. Лиза Тереза Хаузер (1+0+0+0) +17,3; 3. Анаис Шевалье-Буше (0+1+0+1) +33,0 ... 7. Елена Пидгрушная (0+0+0+0) +1:13,9; 24. Дарья Блашко (2+1+0+0) +2:59,2; 25. Юлия Джима (0+1+2+0) +2:59,4; DNF Валя Семеренко (4+1...)

В этой статье будут добавлены результаты всех гонок.

Ранее сообщалось, что российским биатлонистам запрещено публиковать снимки с флагом РФ в соцсетях на период чемпионата мира.