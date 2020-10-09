В Португалии ограбили дом Криштиану Роналду

Резиденцию нападающего ФК "Ювентус" и сборной Португалии Криштиану Роналду обокрал неизвестный. Об этом в четверг, 8 октября, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на родственника игрока.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 7 октября, на Мадейре, когда игрок участвовал в товарищеском матче со сборной Испании. Известно, что злоумышленник проник в дом футболиста через открытую дверь гаража.

Что именно было украдено - не сообщается. Газета упоминает лишь о том, что среди пропавших вещей оказалась футболка "Ювентуса" с автографом Роналду стоимостью порядка £180.

"Полицейские осмотрели место происшествия, а позднее сообщили, что личность вора удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения. Между тем, грабитель все еще остается на свободе", - говорится в сообщении.

Футболист купил роскошный дом на острове в 2015 году у местного дизайнера Нини Андраде Силва. Семиэтажный особняк в Фуншале, откуда футболист родом, находится у входа в порт Фуншала, рядом с отелем Savoу. Реконструкция купленного дома обошлась Роналду в £7 млн. Футболист переехал туда в 2019 году вместе со своей семьей.

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