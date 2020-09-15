Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что президент Владимир Зеленский возжелал провести в стране Олимпийские игры.

- Президент поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину. Но для этого нужна материально-техническая база. Сейчас мы смотрим, возможно это или нет. Если возможно, то что нужно построить.

Президент неделю назад сказал мне дать техническое задание, что нужно для Олимпийских игр. Сейчас мы это готовим.

Дадут нам Олимпиаду или нет – это уже другой вопрос. Главное, что мы снова будем строить спортивные объекты, на которых потом будут тренироваться украинцы, - заявил Гутцайт в интервью Tribuna.com.

Бывший олимпийский чемпион не видит проблемы в колоссальных расходах на проведение Игр.

- Так мы никогда ничего не проведем. Почему нет? Почему не провести всемирную Универсиаду? Почему не провести чемпионат мира?

Это же приезжают иностранцы, привозят деньги. Это же толчок в инфраструктуре – гостиницы, спортивные объекты. Если с умом подойти и построить объекты, которые не будут простаивать.

У нас же президент федерации по прыжкам в воду построил бассейн. Каждый год проводят чемпионаты мира по юниорам или по взрослым, чемпионаты Европы. У нас есть потенциал.

Вот мы провели Евро-2012. Вы видели, как нация объединилась? Супер! Как все болели, как бы кому-то не было плохо, - заключил Гутцайт.

Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта, бывший фехтовальщик на саблях, тренер, олимпийский чемпион 1992 года в командном зачёте. Участник трёх Олимпийских игр (1992, 1996, 2000), президент Федерации фехтования Украины, директор Департамента молодежи и спорта КГГА.