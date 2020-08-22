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Спорт
Новости спорта
22 августа 20, 10:09
Сенсационное признание от 13-кратного чемпиона мира
Петтер Нортуг
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"Я достиг дна своей жизни, и мне нужна помощь", - Петтер Нортуг
Известный норвежский лыжник Петтер Нортуг созвал пресс-конференцию в связи с ситуацией с его задержанием транспортной полицией. Спортсмена обвиняют по трем статьям: превышение скорости, нахождение за рулем автомобиля под влиянием наркотических веществ, а также хранение наркотиков.

"У меня серьёзные проблемы со злоупотреблением психоактивных веществ, включая алкоголь и наркотики. Это то, что я должен признать. Ранее я не воспринимал это всерьез и скрывал от окружающих.

Всё началось после завершения карьеры. Впервые кокаин я употребил в январе 2019 года. Употреблял его во время вечеринок, но были и периоды, когда я принимал его от трёх до пяти раз в неделю - это входило в систему. Я достиг дна своей жизни, и мне нужна помощь.

Что касается последнего инцидента, то я признаю, что ехал со скоростью более 200 км/час и зачем-то даже снимал это на видео. Всё это неловко и по-идиотски", - цитирует Петтера Dagbladet.

Отметим, завершивший профессиональную карьеру почти два года назад Нортуг является 13-кратным чемпионом мира, а также двукратным олимпийским чемпионом в лыжных гонках.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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